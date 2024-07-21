Millen Cyrus Ungkap Alasan Tak Lakukan Operasi Ganti Kelamin

JAKARTA - Millen Cyrus secara blakblakan mengungkapkan alasan mengapa dirinya tak mau melakukan operasi kelamin. Padahal, saat ini dirinya telah menjadi seorang transgender.

Saat menjadi bintang tamu di sebuah podcast, keponakan Ashanty ini menilai bahwa prosedur operasi kelamin sangat berisiko dan butuh kesiapan mental serta banyak pertimbangan lain.

Hal itu diketahui Millen usai ia berkonsultasi dengan seorang dokter terkait sejumlah prosedur operasi kelamin. Dari konsultasi tersebut ia mengetahui, bahwa saat ini ada dua teknik yang kerap digunakan saat seorang transgender ingin operasi ganti kelamin, yakni teknik skin graft atau cangkok dari kulit Mr P dan laparoskopi, menggunakan usus dan akan terhubung dengan sistem pencernaan.

Millen Cyrus Ungkap Alasan Tak Lakukan Operasi Ganti Kelamin (Foto: Instagram/millencyrus)

Mengetahui kedua teknik tersebut, Millen lantas ragu dan sedikit-sedikit bergidik ngeri. Oleh karenanya, sampai saat ini dia memutuskan untuk tetap mempertahankan Mr P-nya.

"Jadi dia (laparoskopi) akan menghasilkan cairan, cuma bakal lebih bau aja, cuma ya memang bisa menghasilkan cairan,” ujar Millen saat menjadi tamu di sebuah podcast, melansir dari akun X @awesomeposted.

“Kalo skin graft itu kering dalemnya, kamu harus pake lubricant. Itu gesekan kulit sama kulit aja. Makanya lebih enak yang udah normal aja deh," lanjutnya.

Transgender 24 tahun tersebut lantas turut mengungkap sisi gelap seorang transgender ketika telah menjalani operasi kelamin. Selain akan lebih berbeda secara psikis, menurutnya, transgender yang telah operasi kelamin cenderung memiliki dunianya sendiri.