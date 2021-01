JAKARTA - Hubungan asmara Gisel bersama Wijin tengah ditimpa ujian berat. Gisel terbukti berperan dalam video panas 19 detik bersama Michael Yukinobu de Fretes sekitar 3 tahun lalu.

Alih-alih kesal dan meninggalkan Gisel, Wijin mengklaim kasus ini tidak mempengaruhi rasa cintanya kepada sang kekasih. Sebaliknya, kasus ini membuat Wijin makin mencintai Gisel.

“I love so much, even more,” ungkap Wijin, mengutip akun channel Youtube milik Boy William, Sabtu (9/1/2021).

Setia mendampingi dan memberi dukungan moril kepada Gisel, Wijin didukung penuh oleh keluarga besarnya. Dari keterangan Wijin, keluarga besarnya percaya dengan apapun pilihan yang diambil mantan pacar Agnez Mo itu terkait hubungannya bersama Gisel.

“Keluarga support gue, mereka lebih ke ‘Lo sudah gede,’ apapun itu ini jalan hidup gue. Mereka pesan, yang penting gue bisa bertanggung jawab dan menjaga anak orang, menjaga Gisel,” imbuhnya.

Pria bernama lengkap Wijaya Saputra tersebut secara spesifik menyebutkan dukungan terbesar datang dari sang ibunda tercinta. Wijin menyebut, sang ibu punya pemikiran yang sangat terbuka sehingga bisa melihat suatu masalah dari dua sisi. “Terutama ibu saya sih, dia sangat open minded. Dia enggak lihat masalah dari satu sisi saja, dia lihat dari dua sisi. Ya balik lagi, bawa lagi semua ke Tuhan,” pungkas Wijin. Untuk diketahui, terkait kasus video dewasa dirinya bersama MYD, Gisel sudah menggelar konferensi pers di depan awak media pada Rabu 6 Desember 2021. Ia menyatakan langsung permohonan maafnya secara resmi.