JAKARTA - Gisel dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur 19 detik bersama Michael Yukinobu de Fretes. Meski begitu, Wijaya Saputra alias Wijin tetap tak mundur sebagai kekasihnya.

Kini Wijin mau buka suara tentang kasus video dewasa yang menyeret sosok kekasih tercintanya tersebut. Lewat tayangan vlog terbaru Boy William, mantan pacar Agnez Mo ini mencurahkan isi hatinya.

“Yah perasaan gue, up and down. Apapun yang gue rasain, selalu ngomong sama Tuhan,” ujar Wijin, dikutip dari akun channel Youtube milik Boy William, Sabtu (9/1/2021).

Ketika ditanya Boy, apa perasaannya saat mengetahui video viral tersebut adalah Gisel, Wijin mengaku saat itu hanya melihat tampilan thumbnail dan tertegun dibuatnya.

“Gue waktu itu dikasih tahu sama teman, awalnya gue kira yang dulu kali. Pas gue lihat depannya, belum di-play, gue cuma, ‘Ooh,’” lanjutnya.

Soal nasib kelanjutan hubungan asmaranya bersama ibu satu orang anak tersebut usai hadirnya kasus ini, Wijin dengan gamblang menegaskan ia akan tetap setia mendampingi Gisel.

“Gue enggak tahu apa ke depannya, tapi gue percaya rencana Tuhan itu indah. Apapun itu, gue tetap berjalan bersama Gisel,” tutup Wijin.

