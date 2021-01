JAKARTA - The Next Didi Kempot telah sampai di episode ke-6. Bagas Wahyu Putra asal Bantul berhasil tampil menyentuh di hadapan para juri.

Di atas panggung The Next Didi Kempot, Bagas membawakan lagu ‘Penak Konco’ dari Guyon Waton. Menurut Via Vallen sebagai juri, Bagas berhasil membawakan lagu ini dengan hati.

“Kamu tadi nyanyinya pakai hati banget ya,” kata Via Vallen di kursi juri The Next Didi Kempot GTV.

Baca Juga:

Alwiansyah Bocah Viral Asal Kolaka Akan "Main" di Panggung The Next Didi Kempot GTV

Mira Asal Nganjuk Lolos ke Babak Grand Final The Next Didi Kempot

Menyanyi dengan pembawaan yang sampai ke hati, ternyata Bagas mempunyai pengalaman pahit tentang cinta. Ia ditinggal nikah sang mantan setelah delapan tahun memadu kasih.

“Biasanya kalau nyanyi pakai hati, itu pengalaman pribadi,” ujar Via Vallen memancing. Hal itu langsung diiyakan oleh Bagas.

“Benar. Sengaja pilih lagu ini agar nyanyinya bisa lebih masuk (ke hati),” ungkap Bagas di atas panggung. “Satu yang hal yang bikin ini adalah saat enggak jadi nikah,” kisahnya lagi.

Bagas bahkan tak diundang ke pernikahan sang mantan kekasih. “Aku enggak tau (alasannya apa). Aku baru taunya setelah lima hari dia nikah,” curhat lelaki 28 tahun itu.

Ia bahkan menyebut kisah asmaranya yang kandas setelah delapan tahun bersama layaknya mencicil kendaraan. “Kayak kredit motor,” imbuhnya.

Meski penampilan Bagas berhasil masuk ke hati, namun ada satu kesalahan yang membuatnya mendapat kritikan juri.

“Kamu di reff akhir berantakan. Itu fatal, Bagas,” ujar Danang.

(aln)