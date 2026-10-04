Amazing 24 The Power of Comedy: Ketika Komedi dan Musik Berpadu di Satu Panggung

Amazing 24 The Power of Comedy: Ketika Komedi dan Musik Berpadu di Satu Panggung. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - GTV akan merayakan 24 tahun eksistensinya di tengah keluarga Indonsia dengan menggelar ‘Amazing 24 The Power of Comedy’. Perayaan dengan panggung berjuta warna ini menghadirkan kolaborasi para musisi dan artis papan atas.

Perayaan ulang tahun ikonik ini akan menyajikan kolaborasi unik para musisi Tanah Air. Tantri Kotak dengan energi rock akan berkolaborasi dengan JKT48 bergenre J-Pop yang ceria. Ini bukan sekadar duet, melainkan perkawinan dua dunia musik.

Selain itu, ada duet Bagindas dan Ayu Ting Ting, lalu Ghea Youbi dengan Novia Bachmid beserta Ignite, jebolan Amazing Dance GTV yang dijamin akan membuat penonton tak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang.

Deretan penampil lain yang tak kalah memukau adalah Shabrina Leanor, Jirayut, Aldi Taher, dan Kris Tomahu. Tidak hanya konser musik, Amazing 24 The Power of Comedy juga akan dimeriahkan deretan komedian ternama.

Ada Sule, Daus Separo, Vega Darwanti, Rizal Pace, Jarwo Kuat, hingga Opie Kumis. Seluruh rangkaian perayaan ulang tahun yang menakjubkan ini akan dipandu oleh duet host kenamaan Irfan Hakim dan Yuki Kato.

Karena itu, jangan lewatkan Amazing 24: The Power of Comedy yang akan disiarkan langsung dari Studio RCTI+ di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB.

Agar menonton pertunjukan ini lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang sinyal digital GTV di Channel 28. Anda juga bisa menonton Amazing 24: The Power of Comedy melalui aplikasi RCTI+ dan VISION+.**



(SIS)

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