JAKARTA - Di era digital dan berkembangnya teknologi saat ini, sangat banyak platform media yang memudahkan masyarakat untuk menemukan berbagai macam informasi, hiburan atau konten tertentu. Salah satunya adalah aplikasi RCTI+, merupakan platform yang menyediakan berbagai konten mulai dari video audio, news, game dan pencarian bakat yang beragam dan lengkap.

Di dalamnya ada fitur Radio+ yang memuat banyak konten audio seperti aggregate radio streaming dari seluruh Indonesia, podcast, drama radio atau bisa dibilang sebagai cerita suara, spiritual dan juga audiobook.

Dalam fitur Radio+ ini terdapat beberapa konten audio seru yang terbagi seperti Podcast, Spiritual, Cerita Suara, Audiobook, dan Musik yang bisa diakses dengan mudah dan gratis. Dalam fitur RCTI+ terdapat berbagai macam podcast pilihan sesuai dengan selera masing-masing Beberapa podcast banyak diakses oleh pengguna RCTI+ seperti podcast Kata Dochi, Podcast Chat Plus, Podcast Horor Experience, Podcast Lambe 48, Podcast 17 plus plus. Masih banyak lagi podcast-podcast seru lainnya di Radio+, aplikasi RCTI+.

Tidak hanya itu saja, ada drama radio atau Cerita Suara yang terdapat di Radio+ diantaranya cerita suara yang populer yaitu Tutur Tinular, Mahkota Mayangkara dan di akhir Oktober lalu Radio+ mempersembahkan Home Of Horror dengan konten cerita suara lokal urban seperti : Beranak Di Alam Kubur, Bulu Kuduk Universe, Payung Merah jembatan Cibubur, Kutukan di Kolong Casablanca, Misteri Rumah Pondoh Indah, Bus Jurusan Bekasi-Bandung, Pocong Setan Kuburan, dan masih banyak lagi Cerita Suara yang dijamin bikin penasaran.

Radio+ di aplikasi RCTI+ memiliki banyak konten audio yang siap untuk menemani dan mengisi waktu luang dengan banyak pilihan konten audio yang menarik serta mudah diakses dan gratis. Akses Radio+ melalui aplikasi RCTI+ atau melalui link https://radio.rctiplus.com/. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya melalui link https://www.rctiplus.com

