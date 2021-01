JAKARTA - Momen pergantian tahun hanya tinggal menghitung hari. Tahun 2021 akan tiba dan tahun 2020 akan meninggalkan kita semua. Di tengah pandemi COVID-19 ini, lebih baik untuk menghabiskan liburan akhir tahun di rumah saja.

Malam tahun baru ini tidak akan membosankan, karena RCTI+ siap memberikan beragam pilihan tayangan menarik untuk Anda. Kabar gembira lainnya, semua tayangan dalam aplikasi ini dapat dinikmati bersama keluarga dan teman secara gratis!

Bagi viewers pecinta drakor, aplikasi RCTI+ mempunyai beragam tayangan drama Korea legendaris hingga yang terbaru. Sebut saja The Penthouse, Moon Embracing The Sun, hingga drakor fenomenal tahun ini, The World Of The Married.

Kemudian untuk Anda yang suka dengan film Indonesia, RCTI+ menyajikan deretan film dalam negeri unggulan, seperti film Mahasiswi Baru, 3-Dara, Me Vs Mami, Di Balik 98, dan juga film Ketika Cinta Bertasbih.

Lalu bagaimana dengan tayangan anak? Tenang, karena RCTI+ menyiapkan parade tayangan anak yang lucu dan menyenangkan untuk disaksikan si kecil. Beberapa di antaranya adalah episode baru Upin & Ipin, Kiko, Pada Zaman Dahulu, Si Entong, Bola Koki, hingga Koki-Koki Cilik.

Banyak sekali bukan pilihannya? Dijamin liburan Tahun Baru kali ini akan tetap menyenangkan, meski hanya di rumah saja. Ayo buruan download dan buka aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menyaksikan banyak konten menghibur lainnya. Anda juga bisa mengakses berbagai tayangan dan konten menarik RCTI+ lainnya melalui link www.rctiplus.com.