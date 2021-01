SEOUL - Agensi Hyun Bin dan Son Ye Jin akhirnya buka suara soal hubungan mereka. Manajemen kedua belah pihak mengamini laporan Dispatch yang mengklaim mereka sedang berpacaran.

VAST Entertainment mengungkapkan, Hyun Bin mengenal Son Ye Jin saat mereka dipasangkan dalam film The Negotiation pada 2018. Pertemanan mereka berlanjut ketika sama-sama membintangi Crash Landing on You, pada awal 2020.

“Setelah drama rampung, hubungan mereka berkembang menjadi asmara. Kami berharap, kalian mendukung mereka. Terima kasih,” ujar agensi Hyun Bin tersebut seperti dikutip dari Allkpop, Jumat (1/1/2021).

Hal senada juga diungkapkan MS Team Entertainment. “Setelah kerja bareng dalam beberapa produksi, Hyun Bin dan Son Ye Jin sering bertemu satu sama lain. Hingga akhirnya, sekarang mereka berpacaran.”

Dispatch mempublikasikan asmara Hyun Bin dan Son Ye Jin pada 1 Januari 2021. Dalam laporannya, media 'paparazzi' Korea Selatan itu mengklaim, kalau keduanya berpacaran setelah drama Crash Landing on You berakhir, pada Februari 2020. Keduanya semakin dekat ketika mereka sama-sama hobi bermain golf. Media itu bahkan sempat merekam saat Son Ye Jin memasuki mobil Hyun Bin setelah mereka selesai bermain golf.