JAKARTA - Berbagai moment berkesan dan menyentuh terjadi di panggung The Next Didi Kempot pada Rabu 30 Desember kemarin. Momen interaksi penuh sensasi mewarnai proses para Juri dalam mencari pemenang episode ke 5 The Next Didi Kempot yang akan maju ke babak Jagoan Manggung.

Kehadiran para bintang tamu seperti Dinar Candy, Happy Asmara, Charly Van Houten, Tasya Rosmala dan Safira Inema semakin membuat hype suasana panggung The Next Didi Kempot semakin meriah.

Kemeriahan dan keseruan panggung The Next Didi Kempot terangkum dalam beberapa level sensasi berikut :

1. Sensasi Level 1 : Happy Asmara “jagain” Denny Caknan

Setiap episodenya, banyak talenta muda berbakat yang mengaku menjadikan Denny Caknan sebagai idola. Nah, kalau kebetulan talenta muda cantik dan menarik yang nge-fans, Denny Caknan akan langsung mendekati mereka di atas panggung. Nah rupanya, hal ini membuat Happy Asmara sebel. Jadilah kemarin Happy Asmara datang dan menjadi host bersama Andhika Pratama sekalian “jagain” Denny Caknan agar tidak genit ke para kontestan. Alhasil, Denny Caknan mengaku takut untuk ke atas panggung. Candaan dan rayuan pun Denny Caknan rem sebentar agar sang pacar tidak semakin cemburu. “Aku mengkerut disini, mas Andhika” kata Denny Caknan sambil tertawa.

Baca juga: DJ Seksi Dinar Candy Bikin Sensasi di Panggung The Next Didi Kempot GTV

2. Sensasi Level 2 : Duet Danang & Happy Asmara

Danang dan Happy Asmara berduet menyanyikan lagu Sekonyong – Konyong Koder ciptaan Alm. Didi Kempot dengan gesture yang lumayan mesra. Bahkan beberapa kali Happy Asmara sengaja membuat raut muka judes supaya Denny Caknan tidak lagi genit. Penampilan dan tingkah Danang dan Happy Asmara spontan membuat Denny Caknan tertawa dan geleng – geleng kepala.

3. Sensasi Level 3, Keseruan pecah joged Los Dol di atas panggung

Berasal dari daerah yang sama, Fire, salah satu talenta berbakat asal Banyuwangi dipilih oleh Danang untuk tampil pertama kali. Ternyata, Fire pernah menjadi viral di sosial media berkat joged Los Dol-nya. Hal ini membuat Via Vallen, Inul Daratista, Nur Bayan, Denny Caknan, Danang, Happy Asmara, Tasya Rosmala dan Safira Inema ikutan joged seru Los Dol bareng dengan gaya Goyang Pratas ala Fire.

4. Sensasi Level 4, Bunda Inul bagi – bagi saweran Kemeriahan pun begitu terasa ketika Inul Daratista bagi – bagi uang di atas panggung. Berawal dari cerita mengharukan Delva, talenta berbakat asal Blitar yang belum pernah merayakan ultah tahun seumur hidupnya dan kehilangan smartphone miliknya. Danang dan Andhika Pratama membujuk Inul Daratista untuk memberikan bantuan agar Delva bisa memiliki smartphone lagi. Tapi saat Inul mau memberikan uang ke Delva, Danang, Via Vallen, Denny Caknan, Nur Bayan, Andhika Pratama dan Happy Asmara malah langsung berbaris meminta saweran ke Inul Daratista. “Akhir tahun loh bun, harusnya kumpul sama keluarga, tapi mereka masih harus kerja, kasihan loh bunda Inul” bujuk Andhika Pratama sambil tertawa. “ Yaudah, ini aku kasih saweran buat beli sate” kata Inul Daratista mengalah. Tak hanya para band pengiring yang dikasih saweran, tapi beberapa crew GTV juga kebagian saweran dari Bunda Inul. 5. Sensasi Level 5 : Nyanyian medley Charly Van Houten, Happy Asmara, Tasya Rosmala dan Safira Inema Panggung The Next Didi Kempot dibuka dengan performa medley Happy Asmara bersama Tasya Rosmala dengan membawakan lagu Lungamu Ninggal Kenangan (Golek Liyane), kemudian Safira Inema bergabung dan bersama menyanyikan lagu Aku Tenang. Kemudian Safira Inema dan Charly Van Houten berduet bersama menyanyikan lagu yang dijamin bikin nostalgia kepada Alm. Didi Kempot yaitu lagu Stasiun Balapan. 6. Sensasi Level 6, Dinar Candy datang demi dukung sang asisten Sebagai bintang tamu, kehadiran DJ Seksi Dinar Candy terbukti mampu membuat para audience ikut bergoyang. Perpaduan musik dari DJ seksi Dinar Candy mengiringi lagu Lathi yang dinyanyikan oleh Happy Asmara, Tasya Rosmala dan Safira Inema membuat siapapun yang mendengarkan pasti langsung ikut bergoyang dan bernyanyi bareng. Saat ngobrol bareng, Dinar Candy mengungkapkan kalau salah satu alasannya untuk hadir adalah sebagai bentuk dukungan terhadap sang asisten, Ajay asal Gorontalo yang menjadi salah satu kontestan. “Aku tuh ngasi kebebasan kalau memang dia ada bakat, silahkan ikutan” kata Dinar Candy dengan raut muka senang. “Semangat, jay. Jangan malu – maluin yah” lanjutnya lagi memberi dukungan. Kehebohan semakin terasa ketika untuk pertama kalinya, penampilan keren flawless dari Mira, talenta muda berbakat asal Nganjuk berhasil membuat seluruh Juri standing applause. “Aku puas banget, tak tunggu – tunggu. Malam hari ini aku seneng banget, kamu keren banget. Dengan lima standing ovation ini menunjukkan kalau kamu sukses. Bagus nyanyinya” ucap Inul Daratista antusias (30/12/20). Kini Mira asal Nganjuk bergabung dengan Hendi asal Pekalongan, Zita asal Tegal, Alya asal Boyolali, Nando asal Bekasi maju ke babak Jagoan Manggung. Siapakah talenta muda berbakat lainnya yang akan menyusul mereka? Saksikan babak Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.