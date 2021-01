JAKARTA - The Next Didi Kempot sebagai ajang talent search terbaru persembahan GTV selalu menyuguhkan sensasi berbeda dalam setiap episodenya. Tayang setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB, The Next Didi Kempot punya misi menggali talenta dan bakat para kontestan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk bernyanyi campursari, koplo ataupun pop Jawa.

Tapi yang membuat kompetisi ini menjadi seru dan ambyar adalah aksi para jurinya yang bisa membangun atmosfir panggung The Next Didi Kempot menjadi sangat menghibur. Tingkah polah dan interaksi para juri menjadi momen yang paling dinanti.

Antara Inul Darartista, Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan telah terbentuk chemistry yang kuat, komentar yang mengalir bisa bermuara pada canda tawa. Ditambah 2 host yang bikin rame : Irfan Hakin dan Andhika Pratama,serta kehadiran Sintya Marisca sebagai pemandu joget menjadikan tayangan ini punya cara asik untuk bisa lebih dinikmati.

Rabu 30 Desember 2020, panggung The Next Didi Kempot GTV akan kedatangan Dinar Candy, DJ terkenal penuh sensasi. Selalu tampil cantik, sensual dan mempesona disetiap kesempatan. Kehadiran Dinar Candy di panggung The Next Didi Kempot juga untuk menyemangati asistennya yang ikut menjadi salah satu kontestan. Wah, kira – kira siapa ya kontestan yang juga bekerja sebagai asisten DJ cantik nan seksi ini? Tidak hanya Dinar Candy, The Next Didi Kempot juga akan mendatangkan Charly Van Houten, penyanyi sekaligus aktor pencetak lagu – lagu hits yang merebut perhatian penikmat musik Indonesia. Kira – kira sensasiseperti apa yang akan mereka hadirkan di panggung The Next Didi Kempot?

Bersama kelima Juri yang kompak dan penuh canda, kehadiran Dinar Candy dan Charly Van Houten pastinya akan memberikan sensasi hiburan berjuta rasa yang kita perlukan di Rabu malam.

Ditambah dengan penampilan bernyanyi para talenta muda diselingi komentar penuh canda tawa, cerita para kontestan yang menggugah hati, hingga penampilan Dinar Candy yang penuh sensasi dan panggung Charly Van Houten yang akan membuat kita ikut bernyanyi bersama. Apalagi di episode sebelumnya, Via Vallen, Inul Daratista, Danang dan Denny Caknan standing applause karena terpesona dengan suara dan skill bernyanyi Nando asal Bekasi. “Sampai ketemu Nando di Grand Final” ucap Inul Daratista (23/12/2020). “Aku lihat Nando adalah yang terbaik dari episode satu sampai episode keempat ini” sambung Danang dengan sangat antusias (23/12/2020).

Hari Rabu tanggal 30 Desember pukul 19.00 WIB nanti akan ada 6 talenta muda berbakat dengan skill mumpuni dan kisah hidup yang menyentuh hati.

Tiga perempuan cantik : Mira asal Nganjuk seorang wanita mandiri dan berpretasi, Agnes asal Semarang seorang penyanyi gereja dan Fire seorang selebgram dan alumni The Voice Kids GTV 2018 asal Banyuwangi.

Sementara tiga lelaki rupawan dan berbakat : Ajay asal Gorontalo yang suka cover lagu, Delva asal Blitar dan Gilang asal Ngawi yang pintar mencipta lagu. Babak Eliminasi yang diberi nama Episode Aksi Manggung dipenuhi oleh para talenta muda berbakat dari seluruh daerah di Indonesia. Pada setiap episode Aksi Manggung tampil 6 kontestan untuk menunjukkan talenta bernyanyinya di hadapan para juri, dan hanya 1 kontestan saja yang akan dipilih untuk maju ke babak final nanti. Siapakah kontestan yang akan lolos pada episode Rabu ini? Saksikan babak Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com