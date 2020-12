JAKARTA - Setelah sukses merilis 2 kompetisi yang di persembahkan untuk masyarakat untuk menunjukkan bakat yang sedang viral pada Oktober lalu yaitu Bike For Lyfe dan The Art Of Magician, Fitur Home of Talent RCTI+ tengah menyiapkan kompetisi baru di Januari 2021 yang tentunya tidak kalah seru serta berhadiah puluhan juta rupiah.

Seperti diketahui Fitur Home of talent (HOT) sendiri di aplikasi RCTI+ diperuntukan untuk orang-orang yang ingin menunjukkan berbagai macam bakat yang dimilikinya, mulai dari bakat yang umum hingga bakat yang unik. Home of Talent (HOT) dapat diikuti dari mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dapat diikuti dari luar Indonesia. Saat ini sangat mudah bagi masyarakat menunjukkan bakatnya melalui kompetisi secara online.

Hot Act - The Art of Magician merupakan kompetisi untuk masyarakat yang memiliki keahlian memainkan trik sulap menggunakan kartu, koin, kecepatan tangan , ilusi atau benda yang lain. Dan satu kompetisi lainnya, Hot Act-kompetisi Bike For Life, untuk masyarakat yang saat ini menggemari kegiatan bersepeda,dimana dapat membuat video sekreatif mungkin tentang kegiatan bersama sepeda, atau komunitas sepeda. Pada akhir Desember ini dua kompetisi ini resmi telah ditutup.

Untuk selanjutnya Fitur HOT akan merilis kompetisi baru di bulan Januari 2021. Kompetisi ini dapat diikuti oleh semua orang dengan minimal usia 12 sesuai dengan kompetisi yang diikuti. Sukses dengan dua kompetisi sebelumnya fitur HOT diharapkan menjadi wadah baru bagi masyarakat menunjukkan bakatnya sesuai dengan minat kompetisi yang ingin diikuti. Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan “Saya cukup optimis dengan fitur HOT, melihat di periode pertama 2 kompetisi banyak diikuti oleh masyarakat, di bulan Januari nanti akan rilis 2 kompetisi baru yang tentunya semua kalangan dapat mengikuti dengan mudah dan gratis, dan total hadiahnya puluhan juta Rupiah “

Update kompetisi baru fitur HOT di aplikasi RCTI+ , pada link: https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/23

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis.