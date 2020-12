JAKARTA – Tidak perlu kemana-mana pada liburan Natal & Tahun Baru kali ini, karena RCTI+ siap menemani kamu dengan beragam pilihan tontonan yan sangat menarik dan layak disaksikan bersama-sama.

Jika Tahun ini sudah menyelesaikan banyak drama korea baru, tidak ada salahnya di penghujung tahun ini viewers mencoba nonton lagi drama korea (drakor) legendaris yang diperankan oleh “Oppa-Oppa” ganteng. Ada apa saja drakor legendarisnya? Berikut pilihan tayangan yang bisa viewers saksikan secara gratis di RCTI+

Fight For My Way

Drama korea pertama yang bisa menemani kamu akhir tahun ini adalah Park Seo Joon yang menjadi lead di Fight for My Way. Serial ini bercerita tentang kisah sahabat yang berusaha meraih apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Ko Dong Man, mantan atlet taekwondo terkenal yang beralih profesi menjadi petarung seni beladiri campuran yang tak populer. Selengkapnya bisa disaksikan melalui: https://www.rctiplus.com/programs/853/fight-for-my-way/episodes

Descendants Of The Sun

Drama korea legendaris yang fenomenal pada zamannya yang diperankan oleh Oppa Song Joong-Ki bersama si cantik Song Hye-Kyo. Kangen dengan kisah Kapten Yoo dan Dokter Kang? Semua episodenya bisa disaksikan melalui: https://www.rctiplus.com/programs/846/descendants-of-the-sun/episodes

Welcome to Waikiki 2

Masih baper dengan Kim Seon-ho di Start-Up? Jika iya, wajib juga untuk nonton penampilannya di drama Welcome to Waikiki 2 karena aktingnya juga bikin senyum-senyum sendiri. Berberan sebagai Cha Woo-sik, ia bersama teman-temannya harus menyelamatkan guest house Waikiki dari kebangkrutan. Selengkapnya bisa disaksikan di: https://www.rctiplus.com/programs/832/welcome-to-waikiki-2/episodes

W (Two Worlds)

Oppa Lee Jung-Suk juga tidak mau ketinggalan untuk meramaikan akhir tahun di RCTI+ melalui drama W (Two Worlds) yang bercerita tentang tentang hubungan asmara antara Kang Chul, seorang pria kaya yang eksis di webtoon berjudul W, serta Oh Yeon-Joo, seorang dokter bedah muda yang belum begitu mahir. Cerita menarik ini dapat disaksikan melalui: https://www.rctiplus.com/programs/1048/w/episodes

Dream High

Satu lagi drakor legendaris yang memiliki tidak hanya satu, tapi banyak “Oppa-Oppa” ganteng. Bercerita tentang kehidupan sekolah seni di Kirin Art School, Kim Soo-hyun, Taecyeon dan Wooyoung siap memanjakan mata para viewers. Lawan mainnya pun juga tidak kalah menarik karena ada Bae Suzy dan IU. Selengkapnya bisa disaksikan di: https://www.rctiplus.com/programs/1018/dream-high/episodes

The Heirs

Aktor yang ketampanannya tidak pernah pudar, Lee Min Ho juga tidak mau kalah untuk buat liburan akhir tahun ini makin menarik melalui drama The Heirs. Nonton lagi cerita cinta terlarang Kim Tan bersama Cha Eun Sang yang bisa disaksikan lengkap di: https://www.rctiplus.com/programs/897/the-heirs/episodes

Full House Rekomendasi terakhir bisa dibilang sebagai tontonan wajib yang tidak akan pernah bosan untuk ditonton ulang. Ada Oppa Rain yang berberan sebagai Lee Young-Jae yang akan tetap menghibur viewers di drama Full house bersama Song Hye-Kyo yang berperan sebagai Han Ji-Eun. Selengkapnya bisa disaksikan melalui: https://www.rctiplus.com/programs/1006/full-house/episodes Demikian 7 pilihan drakor untuk menemani liburan akhir tahun viewers yang semuanya bisa disaksikan secara gratis melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com. Untuk bisa mengakses RCTI+ dan menyaksikan tayangan diatas, tidak perlu membayar biaya berlangganan ataupun registrasi terlebih dahulu.