SEOUL - Pandemi virus corona tak menyurutkan niat sebagian selebriti untuk menikah. Bukan hanya di Indonesia, artis Korea Selatan juga tetap menggelar pernikahan di tengah situasi COVID-19.

Meski digelar tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga serta rekan terdekat saja, pernikahan tersebut tetap diselenggarakan.

Baca Juga:

- Changmin TVXQ hingga Taeyang BIGBANG, Idol K-Pop yang Menikah di Tengah Popularitas

- Usai Tetapkan Gisel & MYD sebagai Tersangka, Polisi: Secepatnya Kita Periksa

Berikut, Okezone merangkum deretan artis Korea yang menikah di 2020 :

1. Chen EXO

Member EXO, Chen sempat mengumumkan bahwa dirinya akan menikah dengan wanita yang bukan berasal dari kalangan artis dan telah mengandung buah hatinya pada Januari 2020. Tak lama setelahnya, yakni pada 29 April, istri Chen dikabarkan telah melahirkan anak pertama mereka.

2. So Ji Sub

Aktor So Ji Sub menikah dengan mantan presenter TV, Cho Eun-jung pada 7 April 2020 lalu, setelah berpacaran kurang lebih 1 tahun. Menikah di tengah pandemi corona, So Ji Sub dan Cho Eun Jung tak menggelar pesta atau upacara apapun, dan memilih menyumbang Rp672 juta untuk anak-anak yang kesulitan membiayai biaya pendidikannya melalui yayasan Good Neighbours.

3. Baek Sung Hyun

Aktor Baek Sung Hyun resmi melepas status lajang pada 25 April 2020, dengan menikahi wanita yang sudah 4 tahun dipacarinya. Bintang serial Voice itu menggelar pernikahan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga serta orang terdekatnya saja.

4. Lee Yeon Hee Bintang The Game: Towards Zero, Lee Yeon Hee menikah dengan seseorang yang bukan berasal dari kalangan selebriti pada 2 Juni 2020. Pernikahan Lee Youn Hee dengan pria yang lebih tua darinya itu berlangsung secara tertutup dan sederhana, untuk menghormati privasi sang suami. 5. Hyerim eks Wonder Girls Mantan personel Wonder Girls, Hyerim melepas status lajang pada 5 Juli 2020 dengan menikahi atlet taekwondo, Shin Min Chul, di kawasan Gangnam, Seoul. Pernikahan tersebut digelar secara tertutup. Hanya ada keluarga, kerabat, member Wonder Girls, dan teman-teman dekatnya saja yang diundang dalam acara tersebut. 6. Changmin TVXQ Member TVXQ, Max Changmin, resmi berstatus sebagai suami orang sejak 25 Oktober 2020. Pria 32 tahun itu menikah dengan pujaan hatinya yang bukan berasal dari kalangan artis. Awalnya, rencana pernikahan Changmin akan digelar 5 September 2020, namun acara bahagia itu harus diundur karena angka COVID-19 yang sedang naik di Korea kala itu. 7. Junjin SHINHWA Junjin Shinhwa resmi menikah secara hukum dengan seorang pramugari pada 27 September 2020. Sebelumnya, Junjin dan sang istri berniat menggelar pesta pernikahan pada 13 September. Sayangnya, hal itu urung dilakukan mengingat saat itu tengah terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Korea.