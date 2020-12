JAKARTA - Herjunot Ali membangun gerakan Berbagi Kultur yang dikenal lewat hashtag #BRBGKLTR di unggahan Instagram. Tercetusnya hal itu berawal dari keresahannya melihat krisis identitas generasi muda di Indonesia saat ini.

"Berbagi Kultur adalah media perkembangan karakter bangsa. Kalau gue melihat ada krisis identitas, terutama di zaman kita sekarang," ujar Junot, dikutip dari YouTube Daniel Mananta, Selasa (29/12/2020).

"Gue merasa nilai anak generasi di bawah kita, menuntut orangtua, memenjarakan orangtuanya, bahkan ada anak yang tiba-tiba injak kepala orangtuanya," ungkapnya.

Dari keresahan itu, dia berpikir ada hal yang salah. Ia pun memprakarasai gerakan Berbagi Kultur, karena menurutnya, kultur adalah 'The Way of Thinking' (cara berpikir) yang memacu kemampuan berpikir kritis.

Menurut mantan kekasih Tatjana Saphira ini, gerakan yang dia pelopori sesuai dengan generasi muda dan efektif untuk membangun karakter mereka menjadi lebih baik.

"Melalui Berbagi Kultur, gue mentrigger itu semua tanpa merasa harus menceramahi mereka. Karena menurut gue, Indonesia butuh sosok yang mereka lihat bisa relevan, tapi di satu sisi juga memiliki pesan," ungkapnya. Herjunot percaya, ketika gerakan ini dimulai dari dirinya sendiri dan diikuti banyak orang, maka segala harapan untuk kemajuan Indonesia bisa terwujud dalam waktu singkat. "Apa yang kita harapkan untuk Indonesia yang baik dalam otak kita, sekitar 40 tahun atau 60 tahun lagi, dengan gerakan yang kita jalani, kita bisa lewati dengan 10 tahun," ujar aktor Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck ini.