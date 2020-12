SEOUL - Seperti tahun-tahun sebelumnya, 2020 juga menjadi era persaingan ketat bagi para grup idol pendatang baru di industri musik K-Pop. Pandemi COVID-19 tak menghalangi sejumlah agensi untuk tetap mendebutkan girl group asuhannya.

Merangkum berbagai sumber, Selasa (29/12/2020), berikut di bawah ini uraian singkat girl group K-Pop yang debut pada 2020 part 1.

1. Cignature

2020 dibuka dengan debut girl group asuhan J9 Entertainment, Cignature. Girl group yang debut 3 Februari 2020 ini mengusung Chaesol, Jeewon, Ye Ah, Sunn, Seline, Belle, dan Semi sebagai personelnya. Debut menjadi idol, Cignature merilis single lagu Nun Nu Nan Na.

2. CRAXY

1 Maret 2020 dipilih SAITAINMENT jadi waktu debut untuk CRAXY yang diisi oleh Woo-Ah, ChaeY, KaRin, SWAN dan HyeJin. Begitu debut, CRAXY langsung merilis album full perdananya, My Universe dengan mengusung Aria sebagai lagu utama. Bahkan baru-baru ini, mereka sudah mengumumkan nama fandom penggemarnya, Crown.

3. SECRET NUMBER

Grup asuhan Vine Entertainment ini bisa dibilang jadi salah satuu girl group pendatang baru paling bersinar tahun ini. Terdiri dari lima orang anggota, Jinny, Denise, Soodam, Dita dan Léa yang beberapa di antaranya adalah jebolan kontes Produce 48 dan K-Pop Star. Resmi debut 19 Mei 2020 dengan meluncurkan single lagu, Who Dis?.

4. REDSQUARE

Girl group besutan About Entertainment ini terdiri dari lima orang personel, Green, Lina, ChaeA, Ari, dan Bomin. REDSQUARE debut di hari yang sama dengan Secret Number, 19 Mei 2020 lewat lagu Colorful.

5. Weeekly

Tahun ini, agensi Play M Entertainment memilih tujuh orang trainee terbaiknya, Soojin, Jiyoon, Monday, Soeun, Jaehee, Jihan, dan Zoa untuk debut sebagai Weekly. Mereka debut dengan album berjudul We Are pada 30 Juni 2020 dengan mengusung Tag Me sebagai lagu andalan.

6. BOTOPASS

Girl group yang debut di bawah asuhan kolaborasi XX Entertainment dan WKS ENE ini terdiri dari Mihee, Seoyoon, Cui Xiang, Jiwon, Shiho, Ria, Harin dan Ahyoon. Mereka debut lewat album pertama, Flamingo pada 26 Agustus lalu.

7. LUNARSOLAR

Menjagokan lagu SOLAR : flare, J Planet Entertainment mendebutkan LUNARSOLAR sebagai girl group beranggotakan empat orang. Sembut tertunda dari pertengahan 2019, grup ini akirnya debut pada 2 September 2020 dengan single lagu OH YA YA YA.