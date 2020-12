SEOUL - Grup pendatang baru selalu muncul dan meramaikan industri K-Pop setiap tahunnya, baik boy group ataupun girl group.

Penasaran siapa saja grup yang debut tahun ini dan menjadi pendatang baru di dunia musik K-Pop yang semakin global? Menghimpun berbagai sumber, Selasa (29/12/2020), berikut ulasan singkat sederet boy group K-Pop yang debut sepanjang 2020 part 1.

1. B.O.Y

Terdiri dari dua personel, yakni Song YuVin dan Kim KookHeon, jebolan ajang pencarian bakat terkenal, Produce X 101. Keduanya resmi debut sebagai B.O.Y pada 7 Januari 2020 lewat mini album perdananya, Phase One : YOU.

2. Dustin

Boy group asuhan LPA Entertainment ini terdiri dari Kim Yoon, Hwani, Seunghan, BEL, JJ, Siu dan Daon. Ketujuh cowok ini debut sebagai idol pada 6 Januari 2020 dengan single album berjudul Burn.

3. DKB

3 Februari 2020 menjadi tanggal debut DKB, yang diisi oleh 9 orang trainee dari Brave Entertainment. Mini album perdana berjudul Youth menjadi penanda debut DKB di dunia K-Pop.

4. MCND

Boy group pendatang baru asuhan TOP Media ini debut pada 27 Februari lalu, dengan single lagu powerful, Ice Age.

5. TOO

Diisi oleh 10 orang trainee yang berhasil menjadi top 10 di ajang audisi pencarian bakat, World Klass. Chihoon, Donggeon, Chan, Jisu, Minsu, Jaeyun, J.You, Kyungho, Jerome, dan Woonggi didebutkan oleh CH Entertainment dan Stone Music Entertainment dalam grup TOO pada 1 April 2020 lewat mini album pertama, REASON FOR BEING: ? (Benevolence).

6. CRAVITY

Grup pendatang baru besutan Starship Entertainment satu ini debut pada 14 April 2020 lewat single Break all the Rules. Terdiri dari 9 personel, yaitu Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung dan Seongmin.