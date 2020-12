JAKARTA - Kesuksesan Arya Saloka sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta berhasil membius banyak orang. Seorang ibu bernama Puspa Sari bahkan menamai anaknya dengan Aldebaran karena begitu mengidolakan Arya Saloka.

"Ngefans banget sama dia. Kebetulan aku baru melahirkan, sampai aku kasih nama anak ku Muhammad Aldebaran Arsyena Ahtar sanking suka banget sama sosok Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta," kata Puspa Sari dikutip dari YouTube Intens Investigasi RCTI.

Perdebatan sempat tak terelakan dengan sang suami. Suami Puspa, Ahmad, mengaku sempat cemburu dan berdebat melihat istri yang tak pernah absen menyaksikan idolanya itu di RCTI.

"Pasti cemburu. Sempat debat masalah penentuan nama, terus selama sinetron berlangsung. Hampir semua setiap tayang, selalu tidak pernah absen. Selalu intens diikutin terus," ungkap Ahmad.

"Biasanya setelah nonton sinetronnya, yang dibahas Arya terus. Aldebaran lagi, Aldebaran lagi," sambung Ahmad.

Meski mengaku sempat berdebat dengan sang suami, namun Puspa tetap memilih Aldebaran sebagai nama buah hatinya itu. Dia pun bersyukur, anaknya memiliki hidung yang mancung seperti Aldebaran. Disisi lain, dengan menamai buah hatinya Aldebaran, Puspa berharap rezeki buah hatinya mengalir deras seperti karakter idolanya itu.

"Sempet ada perdebatan juga sama suami. 'Mama kenapa sih dikasih nama ini?'. Cuma kan namanya kita ngefans ya sama dia, pokoknya aku deh kali ini yang kasih nama ke anak. Aldebaran pokoknya is the best lah," tutup Puspa.

