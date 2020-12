JAKARTA - Kekasih dari Chelsea Islan, Rob Clinton, mengungkapkan bahwa dirinya positif mengidap Covid-19. Dalam unggahan foto di akun Instagram pribadinya, ia juga menyertakan ucapan selamat Natal untuk seluruh masyarakat yang merayakannya.

Meski harus merayakan Natal sendirian lantaran positif mengidap Covid-19, pria yang berprofesi sebagai politisi sekaligus pengusaha ini mengaku tak merasa sedih dan sendiri. Terlebih, ada keluarga yang selalu mendukung dirinya dengan kasih sayang serta perhatian.

"Merry Christmas everyone!! Meskipun natal kali ini sangat berbeda karena gw POSITIF dan harus isolasi mandiri , tidak bisa berkumpul bersama keluarga ,tapi tetap bersyukur karena meskipun tidak bisa bertemu langsung secara fisik," tulis Rob Clinton pada keterangan foto keluarganya.

"Kasih sayang dan perhatian mereka tidak ada tandinganya , Happy birthday Jesus , love you guys , merry Christmas and please for everyone out there #Celebratecarefully stay safe and healthy GBU All #Covid_19 #christmas," sambungnya.

Melalui kolom komentar, Chelsea Islan, tampak menuliskan pesan berisi harapan serta doa agar Rob bisa segera sembuh. Ia bahkan meminta agar kekasihnya yakin bahwa dirinya bisa lekas sembuh.

"Tuhan selalu bersamamu. Doa kami bersamamu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kami sayang kepadamu. Yakinlah," tulis Chelsea pada kolom komentar.

"Terima kasih Natalku, aku cinta kamu, Tuhan memberkatimu selalu," balas Rob Clinton.

