LOSE ANGELES - Film bergenre drama romantis atau komedi romantis jadi favorit banyak orang yang hobi menonton film. Plot cerita ringan, kisah cinta yang indah, visualisasi aktor dan aktris yang sepadan jadi formula klasik dari banyak film romantis.

Begitu banyak film Hollywood bergenre drama romance dan romance comedy yang telah dirilis. Daripada bingung memilih judul film, menghimpun berbagai sumber, Sabtu (26/12/2020), yuk simak ulasan singkat rekomendasi film Hollywood romantis terbaik di bawah ini.

1. Notting Hill (1999)

Film ini hadir dengan formula klasik cerita simpel cinta romantis, pria dan wanita dengan latar belakang sangat berbeda yang saling jatuh cinta. Antara aktris cantik dan terkenal Amerika (Julia Roberts) yang ternyata menemukan kebahagiaan dalam diri seorang pria biasa, pegawai toko buku lusuh (Hugh Grant).

2. A Star is Born (2018)

Musisi tenar, Jackson Maine ( Bradley Cooper) tidak sengaja bertemu dan akhirnya jatuh cinta pada musisi tak terkenal, Ally (Lady Gaga) kemudian membantu Ally agar bisa jadi musisi terkenal, sementara dirinya sendiri mengalami keterpurukan. Ending tragis menunggu di akhir film yang disutradarai Bradley Cooper ini.

3. It Happened One Night (1934)

Lewat film ini, penonton bisa menyaksikan perempuan manja dan pewaris tahta keluarga kaya raya, Claudette Colbert mendadak kabur dari keluarganya, lalu bertemu dengan pria menawan Clark Gable yang bersedia menolongnya. Pria asing baik hati tersebut, ternyata adalah seorang reporter yang sedang mencari ide cerita. Patut ditonton, apalagi mengingat film ini adalah film pertama yang menyabet 5 penghargaan bergengsi Oscar, yakni Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress dan Best Screenplay.