JAKARTA – Apakah kamu termasuk pendengar setia konten audio? Konten audio dapat menjadi teman dan alternatif hiburan, misal saat bosan lantaran terjebak macet di perjalanan atau sendirian di kamar dan butuh suara agar terasa ramai. Seiring berjalannya waktu konten audio tidak terbatas hanya pada radio saja, tapi kini podcast dan drama radio yang dahulu terkenal di tahun 80-an kembali bangkit dan menunjukan peningkatan pendengar.

Sebagai penyedia layanan streaming, RCTI+ semakin mengembangkan konten audio di dalam fitur Radio+. Selain dapat mendengarkan radio nasional, konten podcast dan cerita suara juga dapat dinikmati dengan beragam genre dan judul. Terlebih lagi di RCTI+, pendengar setia podcast kian eksis menunjukan diri. Tidak hanya mendengarkan, mereka juga senang memproduksi konten audio sendiri dan mengunggahnya di aplikasi RCTI+.

Baca Juga:

Drama Korea yang Sedang Viral, The Penthouse Hadir di RCTI+ 26 Desember 2020

Kemed Salting Saat Bertemu Eros! Saksikan Serial Sebelum Dunia Terbalik: Tragedi Cinta Kemed dan Eros Di RCTI+





Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ mengajak masyarakat untuk mengupload konten podcast horror dan berkesempatan mendapatkan uang tunai “Ceritakan pengalaman horror kamu melalui podcast dan kamu berkesempatan dapatkan uang tunai setelah podcastnya tayang di Aplikasi RCTI+. Infonya bisa dicek langsung dalam aplikasi RCTI+ bagian fitur Radio+, berjudul Podcast Tayang Duit Di Tangan. Semuanya bisa diakses mudah dan gratis.”

Dari sekian banyak konten podcast dan drama radio, atau yang disebut RCTI+ sebagai cerita suara, berikut rekomendasi podcast dan cerita suara yang wajib didengarkan di RCTI+.

1. Podcast Hydrant

Podcast dewasa No #1 di Planet Bekasi yang dipandu oleh dua host kocak namun belum terkenal, Putu dan Lemoy. Episode-episode yang dihadirkan membahas isu-isu dewasa seperti stigma negative aplikasi kencan online tinder. Ada juga pembahasan berjudul pengalaman kelam di dunia malam.

2. Podcast Lambe48

Podcast ini membahas grup idol JKT48 yang terus memiliki penggemar sampai saat ini. Di Podcast Lambe48 juga dapat berdiskusi dan sharing pengalaman sesama fans JKT48 atau yang lebih dikenal dengan Wota.

3. Podcast Bebcong Story

Obrolan melepas lelah sepulang kantor dengan curhatan masalah pekerjaan dari sekedar mengeluh hingga jadi ketagihan. Judul episode yang dibahas antara lain Mabok di kantor Yes or No, Menikmati pandemic dengan Work from Holiday dan masih banyak lainnya yang dijamin seru untuk didengarkan.

4. Cerita suara Bus Jurusan Bekasi – Bandung

Kisah nyata tentang perjalanan mistis penumpang bis jurusan Bekasi – Bandung yang hendak pulang ke Bekasi pada tengah malam. Dijamin bikin bulu kuduk merinding saat mendengarkan di tengah cerita bahwa penumpang lainnya ternyata hantu dan bus yang ditumpanginya adalah bus yang mengalami kecelakaan.

5. Cerita suara Beranak di Alam Kubur

Kisah urban legend yang kembali diceritakan mengenai kisah horror perempuan yang dibunuh dan bergentayangan sambil menggendong bayi.

Masyarakat dapat menikmati layanan fitur Radio+ tersebut gratis tanpa harus berlangganan dan tanpa harus registrasi. Untuk mendengarkan konten audio ini, cukup download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk mendengarkan banyak konten seru lainnya melalui link https://www.radio.rctiplus.com.

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. • Website: https://www.rctiplus.com/ • Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ • Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus • Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/ • Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in • App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599