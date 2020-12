JAKARTA - Ingin mengetahui kehidupan orang-orang kelas atas yang hidup di apartemen mewah berlantai 100 lengkap dengan semua intrik dan drama kehidupannya? Semuanya lengkap bisa disaksikan di drama Korea berjudul The Penthouse yang mulai tanggal 26 Desember 2020 secara gratis melalui streaming di RCTI+.

Sebagai informasi, The Penthouse mendapatkan Rating 16 ketika pertama kali ditayangkan di Korea Selatan pada bulan OKtober dan November 2020, sebuah pencapaian yang luar biasa.

Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ berharap penayangan drakor The Penthouse ini bisa memuaskan para pecinta drakor. “Saya melihat feedback yang baik dari tayangan-tayangan drakor di RCTI+ selama tahun 2020 ini. Dengan hadirnya The Penthouse yang bisa dibilang masih masih baru ini, semoga membuat fans semakin mempercayai RCTI+ sebagai salah satu platform untuk menyaksikan tontonan drakor favorit,” ujar Valencia.

Hingga saat ini, drama The Penthouse masih ramai dibicarakan karena memiliki jalan cerita penuh plot twist. Banyak yang menyebutkan juga bahwa jalan ceritanya merupakan perpaduan antara Sky Castle dan juga World of The Married.

Fokus pada tiga karakter utama, Shim Su-ryoeon (Lee Ji-Ah), Cheon Seo-jin (Kim So-yeon) dan Oh Yoon-hee (Eugene), drama The Penthouse akan fokus pada permasalahan konflik antar warga apartemen mewah tempat mereka tinggal.

Untuk para viewers yang penasaran dengan ceritanya, jangan sampai kelewatan karena mulai Sabtu, 26 Desember 2020, Drama The Penthouse bisa disaksikan gratis melalui streaming di aplikasi RCTI+ atau melalui www.rctiplus.com.

