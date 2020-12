JAKARTA - Disney dan Pixar mempersembahkan film animasi terbaru berjudul Soul, yang akan tayang perdana di Disney+ Hotstar pada Jumat, 25 Desember 2020, bertepatan dengan Hari Natal.

Baca Juga:

- Belum Tayang, Film Soul Raih Nilai 100% di Rotten Tomatoes

- Pamer Bikini di Ubud, Salmafina Sunan Buat Resah Warganet

Soul mengisahkan tentang Joe Gardner (pengisi suara Jamie Foxx), seorang guru musik sekolah menengah yang mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk bermain di sebuah klub jazz terbaik di kota New York.

Namun, kesalahan kecil membawa Joe menuju The Great Before, sebuah tempat ajaib dimana jiwa-jiwa baru mendapat kepribadian, kebiasaan, dan minat sebelum mereka pergi ke bumi.

Joe, yang bertekad kembali ke kehidupannya, bekerja sama dengan satu jiwa yang unik, 22 (pengisi suara Tina Fey). Ia tak seperti jiwa pada umumnya yang tertarik turun ke bumi dan menjadi manusia. Kerja sama itu pada akhirnya justru membuat Joe menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan terpenting dalam kehidupan.

Soul disutradarai oleh pemenang Academy Award, Pete Docter, yang dikenal lewat karya Inside Out (2015) dan Up (2009), bersama dengan Kemp Powers. Menurut Pete Docter, ide tentang keunikan The Great Before datang sejak 23 tahun silam.

"Hal ini dimulai dengan putra saya. Sekarang dia berusia 23 tahun, tetapi begitu dia lahir, dia sudah memiliki kepribadian. Darimana datangnya hal tersebut?" Ungkap Docter dalam rilis yang diterima Okezone. "Saya pikir kepribadian Anda terbentuk melalui interaksi Anda dengan dunia. Namun, satu hal yang cukup jelas adalah kita semua dilahirkan dengan karakter sangat unik dan spesifik tentang siapa diri kita sebenarnya," sambungnya. Soul menggambarkan sebuah kisah tentang hubungan manusia dan bagaimana seseorang menemukan tempatnya di dunia. Selain Jamie Foxx dan Tina Fey, animasi ini juga melibatkan Graham Norton, Angela Bassett, Daveed Diggs, Richard Ayoade, dan Rachel House sebagai pengisi suara.