JAKARTA - Soul menjadi salah satu film animasi yang banyak ditunggu oleh para pencinta film, apalagi film tersebut akan rilis di Disney+ bulan depan. Meskipun belum tayang, ternyata Soul telah menerima ulasan positif oleh para kritikus film di situs Rotten Tomatoes dengan memperoleh nilai 100% Tomatometer dari 14 suara, per hari Selasa, 13 Oktober 2020.

Dilansir melalui Comicbook (12/10/20), saat ini masih 14 ulasan yang telah diberikan kepada film Soul.

Namun, seiring berjalannya waktu mendekati tanggal perilisannya, ulasan tersebut pasti akan bertambah. Dengan penilaian 100% sebulan sebelum penayangannya, ini merupakan suatu prestasi yang relatif langka untuk banyak film.

Soul sendiri akan bercerita mengenai Joe Gardner (Jamie Foxx), seorang guru band sekolah menengah yang mendapatkan kesempatan seumur hidup untuk bermain di klub jazz terbaik di New York.

Sayangnya, satu kesalahan kecil membawanya dari jalanan Kota New York ke The Great Before, tempat fantasi di mana jiwa-jiwa baru mendapatkan kepribadian, kebiasaan, dan minat mereka sebelum mereka pergi ke bumi.

Joe bertedad untuk bisa kembali ke hidupnya di bumi, maka Joe bekerja sama dengan jiwa yang dewasa sebelum waktunya, 22 (Tina Fey), yang tidak pernah memahami daya tarik pengalaman manusia.

Saat Joe berusaha mati-matian untuk menunjukkan hal-hal hebat tentang hidup, dia mungkin menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan terpenting dalam hidup. Soul akan menjadi film pertama yang signifikan bagi Pixar, pasalnya ini akan menjadi film pertama dibawah perusahaan tersebut yang mengangkat pemeran utamanya seorang kulit hitam. "Jadi saya pikir fakta bahwa ketika mereka memutuskan itu akan menjadi musisi jazz, menjadi penting menjadi musisi jazz kulit hitam, adalah kuncinya karena itu memungkinkan kita untuk bersandar pada Hitam, kontribusi Afrika-Amerika tidak hanya untuk musik jazz, tetapi musik secara umum." ujar Kemp Powers, sutradara dan penulis Soul.