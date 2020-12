JAKARTA - Tim pengacara Saipul Jamil, Hetty Herdianty SH CLA dan Natalino Atauro bersama kakak Saipul Jamil menggelar pengajian di Kedai Say Two Love You Pull yang terletak di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur

Pengajian tersebut rupanya sebagai sarana bagi tim pengacara tersebut untuk memanjatkan doa.

"Selasa dan Jumat menggelar pengajian syukuran, mendoakan Saipul Jamil sgera keluar penjara. Mendoakan kedai bisa sukses, ucap Bunda Hetty.

Baca Juga: Saipul Jamil Berbisnis, Tim Pengacara Bagi-Bagi Sembako

Selain itu, Natalino juga berharap kedai tersebut mendapatkan penilaian positif dari masyarakat serta penggemar Saipul Jamil.

"Kalau kedai ini rencana sudah lama. Kalau bicara rezeki dan waktu kebetulan baru terealisasi. Mudah-mudahan kedai ini bisa terus berjalan," ucap Natalino.

Rupanya kekompakan yang terjalin diantara para pengacara Saipul Jamil membuat ikatan emosional serta membuat kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di kemudian hari.

"Selain kasus bang haji saipul Jamil, saya dam tim juga menangani beberapa kasus ditangani oleh kami selaku advokat. Yang penting prinsip kami percayaan masyarakat kepada kami. Juga ada klien kami dari Malaysia," ucap Natalino.

(edh)