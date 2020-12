SEOUL - Dominasi BTS terus meredup di tangga lagu domestik Korea. Di Gaon chart kategori digital singles edisi 6-12 Desember 2020, lagu jagoan BTS, Dynamite kembali mengalami penurunan peringkat.

Dynamite yang pekan lalu menjadi runner-up, minggu ini harus rela turun ke posisi 3 dengan 23,559,793. Dynamite kalah dari lagu kolaborasi LILBOI ft. Giriboy, BIG NAUGHTY, yang berjudul If Tomorrow Comes.

Meski begitu, BTS menjadi satu-satunya grup yang diwakili dua lagu di top 10 Gaon Chart kategori digital singles pekan ini. Lagu teranyar mereka, Life Goes On duduk di peringkat 8, unggul 1 peringkat dari Lovesick Girls milik BLACKPINK.

Sementara jawara minggu lalu, Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS dari Show Me the Money masih berkuasa pekan ini. Lagu mereka, VVS mengumpulkan 32,311,027 poin selama seminggu terakhir.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 6-12 Desember 2020:

1. Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS (Produced by GroovyRoom) - "VVS" - 32,311,027 Points

2. LILBOI ft. Giriboy, BIG NAUGHTY - "If Tomorrow Comes" - 25,894,741 Points

3. BTS - "Dynamite" - 23,559,793 Points

4. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 21,647,198 Points

5. Mirani ft. pH-1, HAON - "Winter On My Body, Achoo" - 19,966,166 Points

6. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 19,208,202 Points

7. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 19,150,309 Points

8. BTS - "Life Goes On" - 19,092,583 Points

9. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 18,129,372 Points

10. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 17,143,246 Points

