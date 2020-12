SEOUL - Show Me the Money season 9 masih begitu dicintai publik Korea. Buktinya, lagu VVS dari Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS masih memuncaki Gaon Chart untuk pekan ke-2 di digital single secara berturut-turut.

Masih seperti minggu lalu, VVS unggul dari Dynamite milik BTS. Lagu full berbahasa Inggris pertama Jungkook cs tersebut masih bertahan di posisi runner-up.

Menyusul di bawah Dynamite adalah lagu terbaru BTS, Life Goes On. Single utama album BE tersebut meraih 24,226,570 poin selama sepekan ini.

Total, BTS menempatkan 3 lagunya di kategori digital single Gaon Chart pekan ini. Selain 2 lagu di atas, kolaborasi mereka dengan Jason Derulo dan Jawsh 685 untuk remix Savage Love duduk manis di peringkat 10.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 29 November-5 Desember 2020:

1. Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS (Produced by GroovyRoom) - "VVS" - 35,951,274 Points

2. BTS - "Dynamite" - 25,674,212 Points

3. BTS - "Life Goes On" - 24,226,570 Points

4. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 23,959,131 Points

5. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 21,601,534 Points

6. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 20,204,916 Points

7. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 19,456,114 Points

8. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 18,567,502 Points

9. LILBOI (Produced by Slom) - "Freak" - 17,421,459 Points

10. BTS, Jawsh685, Jason Derulo - "Savage Love (Laxed Siren Beat BTS Remix)" - 15,016,398 Points

