JAKARTA - Drama The World of The Married merupakan drama yang mendapatkan rating yang cukup tinggi. Drama ini dibilang cukup menarik perhatian dikarenakan cerita di balik drama ini membuat banyak perempuan yang menjadi posesif kepada pasangannya karena drama ini menceritakan mengenai konflik dalam kisah percintaan Dokter Ji Sun-Woo (Kim Hee Ae) yang diduakan oleh suaminya Lee Tae Oh (Park Hae Joon) dengan berselingkuh dengan seorang gadis muda yang cantik Yeo Dag-Yeong (Han Seo Hee).

Dokter Ji Sun Woo memang memiliki kesempurnaan dalam kehidupannya. Dirinya memiliki karier yang cemerlang, putra yang sangat menyayanginya, dan memiliki harta yang melimpah. Hal ini tidak berarti perjalanan hidup Dokter Ji (Kim Hee Ae) penuh dengan kebahagiaan.

Baca Juga:

Rakyat Gugat Raden Kian Santang Turun Tahta, Raksa Bumi Siap Menyerang, Bagaimana Nasib Padjadjaran?

Putri Terancam Tidak Main, Tim Garuda Berhadapan dengan Malaysia di Pertandingan Terakhir





Kecurigaan Dokter Ji (Kim Hee Ae) dimulai ketika ia menemukan sehelai rambut dalam syal yang diberikan oleh Tae Oh (Park Hae Joon) suaminya. Sejak saat itu, hari demi hari dilewati dengan kecurigaan, kecemasan dan juga perasaan menebak-nebak tentang apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Dimulai dari perjalanan bisnis yang dilakukan secara diam-diam, Tae-Oh (Park Hae Joon) pergi bersama selingkuhannya dan juga teman-teman yang mendukung perselingkuhannya itu membuat hati Dokter Ji terluka dan bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah yang akan dilakukan Dokter Ji dalam episode selanjutnya? Akankah Dokter Ji membalas semua perbuatan suaminya itu?

Saksikan Drama Korea The World Of The Married Episode lengkapnya di RCTI+ bisa disaksikan melalui link https://www.rctiplus.com/programs/817/the-world-of-the-married/episode/12805/the-world-of-the-married-ep-1. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menonton banyak konten seru lainnya melalui link https://www.rctiplus.com.

Tentang RCTI+ :

RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis.

• Website: https://www.rctiplus.com/

• Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/

• Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus

• Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/

• Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in

• App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599

(aln)