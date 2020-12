JAKARTA - Sinetron ‘Jagoan Bola Go.. Go.. Go!’ semakin membuat penasaran di setiap ceritanya dalam setiap episodenya, persaingan antar tim sepak bola beradu teknik untuk menjadi yang terbaik dalam balutan drama menarik setiap pemainnya. Sinetron ‘Jagoan Bola Go.. Go.. Go!’ menjadi sinetron favorit MNCTV yang tayang setiap hari, pukul 19.00 WIB.

Macan Emas menjadi juara Galaxy Cup, tapi perjuangan Wendy cs tidak berhenti. Mereka bertekad untuk menjalani kompetisi selanjutnya, yakni mewakili Indonesia bertanding di World Champions Asean Grup.

Hamka Hamzah sudah memilih anggota tim Garuda, untuk melawan tim dari berbagai negara di Asia Tenggara.Putri, Jason, Safi, Fahtu, Wendy terpilih masuk timnas Garuda. Bersama dengan Rodriguez, Kenzo, Junior dan tim lainnya. Mereka berlatih keras untuk lolos ke World Champions Asean Grup, dimana juara grupnya akan lolos ke World Champions Asia Grup.

Tim pelatih umumkan 11 pemain inti untuk pertandingan pertama melawan tim Vietnam. Wendy yang masuk tim semakin sombong, Rodriguez baru tahu Wendy ternyata selama ini pakai sepatu super.

Di pertandingan lawan Vietnam, timnas Garuda kebobolan lebih dulu. Wendy membuat timnya hampir kalah lawan Vietnam. Wendy cedera dan , marah tidak mau diganti, ini membuat Syamsir marah dan kecewa. Wendy yang cedera bertekad melatih jurus tendangan granat tingkat 2 dengan bantuan Gonzales.

Pertandingan antara tim Garuda terus berlangsung, lawan mereka yang terberat tak lain adalah tim dari Malaysia. Di pertandingan terakhir, timnas Garuda berhadapan dengan Malaysia. Menjelang pertandingan, putri batal berangkat karena Asri mengancam akan menelpon Munaroh dan memberitahu kalau Putri main bola.

Jagoan Bola Go..Go..Go! Produksi dari MNC Pictures diperankan oleh tokoh utamanya yaitu Naufal Ho sebagai Wendy, Asya Lianda sebagai Putri, Farasfatik, Rafael Putra, dan deretan pemain lainnya. Selain itu ada sejumlah pemain yang tak kalah kerennya seperti, bocah viral Alwiansyah, Bowo Tik Tok sebagai Bowo, Asri Welas sebagai Lastri, dan Corry Pamela sebagai Tante Lilis.

Bagaimana kelanjutan dari ‘Jagoan Bola Go..Go..Go!’ kali ini, Saksikan keseruan ‘Jagoan Bola Go..Go..Go!’ di MNCTV setiap hari, pukul 19.00 WIB.

Jagoan Bola Go..Go..Go! juga dapat disaksikan melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

