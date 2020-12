JAKARTA - Ajang pencarian bakat memiliki tujuan untuk memperkenalkan bakat-bakat yang dimiliki seseorang. Selain itu bisa berkesempatan untuk berkarier dan mendapatkan hadiah. Seperti dilakukan oleh RCTI+ membuat ajang pencarian bakat, yaitu Home of Talent (HOT).

Fitur Home of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+ diperuntukan untuk orang-orang yang ingin menunjukkan berbagai macam bakat yang dimilikinya, mulai dari bakat yang umum hingga bakat yang unik. Home of Talent (HOT) dapat diikuti dari mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dapat diikuti dari luar Indonesia. Saat ini sangat mudah bagi masyarakat menunjukkan bakatnya melalui kompetisi secara online. Hadiahnya pun cukup menggiurkan karena total hadiahnya puluhan juta rupiah.

Saat ini ada dua kompetisi yang masih bisa diikuti sampai akhir Desember nanti. Diantaranya Kompetisi The Art of Magician, untuk masyarakat yang memiliki keahlian memainkan trik sulap menggunakan kartu, koin, kecepatan tangan , ilusi atau benda yang lain. Dan satu lagi kompetisi Bike For Life, untuk masyarakat yang saat ini menggemari kegiatan bersepeda,dimana dapat membuat video sekreatif mungkin tentang kegiatan bersama sepeda, atau komunitas sepeda.

Salah satu video kiriman dari Yandi dengan judul yang cukup unik “Berani Coba Susu Kental Manis Rasa Samyang” dalam video ini Yandi merubah susu kental manis tidak hanya dari kemasan tapi juga rasanya, uniknya Yandi merubah tanpa membuka kemasan. Kali ini Yandi mempraktekkan didepan kasir minimarket. Seperti apa aksi sulapnya dan reaksi dari kasir minimarket itu? Selengkapnya cek di sini.

Kompetisi The Art Of Magician ini cukup banyak diminati, terbukti banyak video yang telah terkirim untuk mengikuti kompetisi ini. Helmi Balfas selaku Chief Operating Officer mengatakan, “Masih ada kesempatan untuk masyarakat yang hobi memainkan trik sulap, dan jangan lupa vote videonya sebanyak-banyaknya karna siapa saja bisa jadi pemenang dan mendapat hadiah total puluhan juta Rupiah.”

Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ mengatakan, “Pencarian bakat di era saat ini lebih memudahkan masyarakat, siapapun dapat mengikuti kompetisi di mana saja dan kapan saja, tentunya bisa diikuti di Fitur Home Of Talent di RCTI+ dapat diikuti gratis dan no ribet.”

Video yang sudah terupload akan dinilai dan voting yang tinggi pada video menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi pemenang. Dimana akan ada 3 pemenang yang akan diumumkan pada saat kompetisi The Art Of Magician ini ditutup. Kompetisi ini akan berakhir pada 30 Desember 2020 dan siapa pemenangnya dapat di lihat di fitur Home Of Talent (HOT) aplikasi RCTI+. Ikuti kompetisi di Home Of Talent aplikasi RCTI+ dan cara upload video nya pun mudah : 1. Download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store 2. Buka aplikasi RCTI+ , 3. Pilih fitur HOT, 4. Pilih menu Competition, 5. Pilih kompetisi The Art of Magician 6. Baca syarat dan ketentuan, 7. Pilih join untuk upload video , 8. Share video yang telah diupload ke social media 9. Ajak teman nonton dan vote video. Ikuti kompetisinya secara gratis dan raih puluhan juta rupiah! Dapat di akses di link: https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/23