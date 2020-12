JAKARTA - Persahabatan Anneth dan Zara Leola berjalan ke arah produktif. Mereka memanfaatkan persahabatan dengan menghasilkan karya bersama.

Single kolaborasi Should I tak hanya dinyanyikan oleh Zara dan Anneth, tetapi keduanya juga turut terlibat dalam pembuatan lirik lagunya.

“Aku dan Anneth pengen banget punya lagu yang dinyanyikan berdua. Dari awal bersahabat, we really wanted to make a song and sang it loud terus akhirnya aku bilang ke Anneth dan dia setuju. Ini merupakan single pertamaku yang keluar di tahun 2020,” kata Zara di acara konferensi pers virtual, Senin (14/12/2020).

Hal yang sama juga dituturkan oleh Anneth. Penyanyi jebolan Indonesian Idol Junior tersebut mengaku senang keinginannya mempunyai single duet dengan sahabat berhasil terwujud di tahun ini.

“Kita berdua bersahabat, sering jalan dan kolaborasi bareng. Suatu hari ada tawaran dari Zara untuk bikin lagu bareng dan aku seneng banget. Akhirnya kita sampaikan ke music label kita masing-masing. Seneng banget akhirnya ide ini bisa direalisasikan,” ungkapnya.

Single ‘Should I’ sendiri menceritakan tentang dua orang yang bersahabat, menyukai satu orang yang sama. Meskipun bertemakan persahabatan dan asmara, Anneth dan Zara menampik bahwa itu terinspirasi dari kisah asli mereka.

“Enggak pernah. Soalnya, (kalau cowok), selera kita berbeda,” kata Zara blak-blakkan. “Aku sukanya yang cool, cuek,” terang putri dari Enda Ungu itu.

Sementara itu, dalam proses pengerjaannya, keduanya dibantu dengan Barsena Bestandhi sebagai Vocal Director. Kemudian untuk aransemen diolah oleh Tintin dan Abram Arbianto Lembono.

“Pesan yang ingin disampaikan dalam lagu ini, We need to see in two different sides of the story. Kadang kita harus tahu that love relationships could break friendship dan kita juga nggak harus menyembunyikan perasaan itu,” tutur keduanya.

“Kalau kalian punya perasaan dengan seseorang, jangan pernah dipendam. Kalian harus berani mengungkapkan itu. Saling menjaga perasaan terutama dengan sahabat kita. Sesakit apapun itu perlu dikomunikasikan, karena pasti ada jalan keluarnya,” tukasnya.

Lagu ‘Should I’ dari Zara Leola featuring Anneth ini telah dirilis pada tanggal 11 Desember 2020. Single kolaborasi tersebut kini telah bisa didengar di seluruh platform musik digital.

