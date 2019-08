JAKARTA – Penyanyi Baila Fauri lulusan Indonesian Idol di musim pertama menghadirkan karya di industri musik Indonesia. Memulai karier profesional, Baila Fauri hadir dengan single berbahasa Inggris.

Lagu berjudul Eye 2 Eye yang bergenre pop ini mengandung unsur jazz serta funk. Debut kali ini, Baila Fauri hadir untuk merangkul pasar milenial.

Tak Cuma itu, single ini juga dipersiapkan untuk jembatan menuju pasar internasional. Baila pun yakin karena lagunya bercita rasa internasional.

“Calon lagu hit dari penyanyi internasional. Seluruh komponen baik musik, lirik maupun tarikan vokal sangat bercita rasa internasional,” kata Baila Fauri.

Bersama Seven Music, Baila Fauri yang jagu rap ini pun berharap kehadirannya bisa mewarnai industri musik Indonesia.

“Semoga bisa diperhitungkan dalam peta industri musik Indonesia, sebuah bukti bahwa Indonesia punya penyanyi yang punya kans besar untuk menembus pasar internasional,” jelas Baila.

Saat di Indonesian Idol Junior, Baila Fauri merupakan salah satu kontestan diantara 14 junior yang bisa merasakan megahnya panggung spektakuler Indonesian Idol Junior. Ia membawakan lagu berjudul Beautiful dari Christina Aguilera, If I Ain't Got You dari Alicia Keys, dan Never Say Never dari Justin Bieber yang berhasil mendapatkan pujian dari juri-juri Idol Junior.