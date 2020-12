SEOUL - Show Me the Money season 9 benar-benar dicintai publik. Buktinya, lagu VVS dari Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS langsung memuncaki Gaon Chart kategori digital singles edisi 22-28 November 2020.

Baca Juga:

- Life Goes On Debut di Ranking 8, Tiga Lagu BTS di Top 10 Gaon Chart

- Unggah Foto Bersepeda, Meggy Wulandari Dijulid Netizen Kenakan Celana Ketat

Tak tanggung-tanggung, VVS mempecundangi Dynamite, juara bertahan yang sudah memuncaki Gaon Chart selama 2 bulan lebih sejak rilis akhir Agustus lalu. Lagu BTS itu harus rela turun 1 peringkat ke posisi runner-up.

Posisi ke-3 diduduki lagu terbaru BTS dari album BE, yakni Life Goes On. Naik 5 peringkat dari minggu lalu, Life Goes On mengumpulkan poin 26,356,784 selama sepekan terakhir.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 22-28 November 2020:

1. Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS (Produced by GroovyRoom) - "VVS" - 36,788,119 Points

2. BTS - "Dynamite" - 27,803,120 Points

3. BTS - "Life Goes On" - 26,356,784 Points

4. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 25,014,467 Points

5. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 24,215,103 Points

6. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 22,089,285 Points

7. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 19,900,420 Points

8. LILBOI (Produced by Slom) - "Freak" - 18,783,824 Points

9. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 18,045,660 Points

10. Refund Sisters - "DON'T TOUCH ME" - 17,035,003 Points

(LID)