JAKARTA - Inul Daratista, Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan Dan Nur Bayan adalah jajaran juri paling ambyar yang mewarnai panggung talent search GTV : The Next Didi Kempot. Kolaborasi mereka terlihat semakin kuat, mereka kompak mengolah para kontestan dari berbagai daerah di Indonesia yang tampil di babak aksi manggung, tahapan kompetisi yang menyeleksi 6 peserta untuk memilih hanya 1 pemenang saja yang berhak maju ke babak final.

Para juri tidak hanya merespons penampilan kontestan dari sisi teknik bernyanyi lagu pop jawa atau campursari saja. Bersama Irfan Hakim dan Andhika Pratama yang berperan sebagai host, para juri menggali karakter dan sisi lain kehidupan para kontestan dengan sangat baik. Terkadang nuansa penuh canda dan keakraban yang hadir membangun suasana, terkadang nuansa yang begitu intim menggugah rasa haru yang muncul di tengah meriahnya suasana. Akibatnya, talent search The Next Didi Kempot langsung diminati pemirsa Indonesia dengan pencapaian angka rating yang semakin meningkat pada setiap episodenya!

unda Inul Daratista punya cara yang humanis dan penuh kasih sayang dalam mengapresiasi talenta para kontestan. Pada episode rabu kemarin (9/12/20), bunda Inul sangat tergugah mendengar cerita Arvia – salah satu kontestan asal Bandung, yang berprofesi sebagai penyanyi panggung dan harus menjadi tulang punggung bagi seluruh keluarganya di masa pandemi yang sulit ini. Bunda Inul memberi bantuan menutupi sebagian utang Arvia dan memotivasinya agar selalu optimis dalam meraih cita-cita. Keikhlasan Bunda Inul membantu para kontestan yang sedang dirundung kesulitan ekonomi menjadi inspirasi bagi para juri lainnya dan juga penonton di rumah.

Rabu malam kemarin Via Vallen berhasil membuat penampilan yang menarik bersama Hana kontestan asal Blitar. Band yang mengiringi penampilan para kontestan tiba – tiba memainkan lagu Sayang dari Via Vallen dengan musik bernuansa EDM (Electronic Dance Music), spontan Via Vallen bergerak maju dari meja juri ke atas panggung bernyanyi bersama Hana. Lagu Sayang yang ditampilkan saat itu terasa lain, groovy dan lebih berkelas!

Sisi persaingan antar kontestan yang menjadi menu utama dari ajang pencarian talenta bernyanyi lagu pop jawa dan campursari ini tetap berjalan seru. Para kontestan yang terdiri dari 4 perempuan cantik : Arvia dari Bandung, Zita seorang mahasiswi kedokteran gigi asal Tegal, Dimar seorang penggiat aktivitas sosial dari Banyuwangi dan selebgram asal Blitar yaitu Hana yang masih giat menyelesaikan studinya di fakultas hukum. Dua kontestan lainnya adalah para lelaki gagah dan tangguh. Seorang polisi yang gagah asal Pemalang : Bripka Dhimas Agung, dan sepasang pemuda kembar yang tangguh berjuang hidup dari panggung ke panggung : Rohman dan Rohim yang berasal dari Lampung. Mereka tampil dengan talenta berkualitas, namun Juri harus memutuskan Zita sebagai pemenang untuk maju ke babak final. “Kompetisi ini kita ini ada 6 peserta (setiap episode), dan 6 peserta ini benar – benar berkompetisi secara kuat karena memperebutkan satu kursi saja” ujar Danang (9/12/20)

The Next Didi Kempot GTV memberikan hiburan dengan suasana Rabu Ambyar di ruang keluarga pemirsa Indonesia. Aksi para jurinya patut dinanti dan cerita para kontestannya yang bisa menginspirasi menjadi tontonan keluarga yang layak dinikmati.

Saksikan babak Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV hari Rabu 09 Desember pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik.

Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com. #TheNextDidiKempotGTV #AmbyarBersinar #DidiKempot #Campursari

