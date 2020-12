SEOUL - Girl group BLACKPINK kembali menunjukkan prestasinya di industri musik global. Album penuh pertama mereka, ‘THE ALBUM’ berhasil menembus peringkat 25 dalam daftar 50 Best Albums 2020 yang dirilis Billboard pada 7 Desember silam.

Billboard dalam artikelnya mengungkapkan, Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose mempersembahkan delapan lagu K-Pop penuh kelas. Dalam How You Like That, BLACKPINK mengawinkan genre Pop Korea dan hip hop.

“Sementara dalam Lovesick Girls, Anda bisa mendengar genre dance-Pop yang sangat kental,” ungkap Billboard seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (9/12/2020).

Grup besutan YG Entertainment tersebut tercatat membuat sejarah baru untuk girl grup K-Pop di mana setiap lagu yang mereka rilis berhasil mendapat pengakuan luar biasa di pasar global.

Lagu How You Like That misalnya, memenangkan trofi Song of The Summer dalam MTV Video Music Awards 2020, pada Agustus silam. Sementara, ‘THE ALBUM’ berhasil menduduki peringkat kedua chart Billboard 200.

Baca juga: BTS dan BLACKPINK, Artis K-Pop Paling Banyak Didengarkan di Indonesia

Sejumlah kolaborasi BLACKPINK dengan beberapa musisi Hollywood juga mendapat kesuksesan tak hanya di Korea Selatan, namun juga pasar Amerika Utara dan Eropa. Jisoo cs menggandeng Lady Gaga merilis Sour Candy pada Mei 2020. Kemudian BLACKPINK juga berduet dengan Selena Gomez dalam lagu Ice Cream, pada Agustus 2020. Lagu yang ditulis oleh Ariana Grande tersebut juga masuk ke peringkat 13 daftar 50 Best Songs versi Rolling Stone.* Baca juga: Kontestan Indonesian Idol Melisha Sidabutar Meninggal Dunia