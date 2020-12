JAKARTA - Musik K-Pop memang tengah populer. Di tahun 2020 ini, ternyata BTS dan BLACKPINK menjadi grup musik yang sering didengarkan oleh penikmat musik di Tanah Air.

Hal ini disampaikan melalui rilis Spotify yang diterima Okezone pada Selasa (8/12/2020). BTS menjadi grup musik yang paling banyak didengarkan sekaligus menjadi artis teratas di Spotify 2020 dengan perolehan lebih dari 5 miliar stream.

Baca Juga:

Lagu BTS dan BLACKPINK Masuk Daftar 50 Best Songs Versi Rolling Stone

Kasus COVID-19 Melonjak, Big Hit Batalkan Konser Offline Akhir Tahun

Dynamite merupakan salah satu lagu mereka yang paling populer. Lagu berbahasa Inggris tersebut bahkan mencetak rekor di Spotify, karena didengarkan sebanyak 12,6 juta kali dalam 24 jam pertama setelah dirilis pada September lalu.

Selain itu, album Jin Cs yang bertajuk BTS MAP OF THE SOUL:7 juga menjadi album K-Pop yang paling banyak didengarkan tahun ini.

Sementara, di urutan kedua diduduki oleh BLACKPINK yang didengarkan lebih dari 300 juta kali. Lagu mereka berjudul How You Like That menjadi lagu kedua yang paling banyak diputar sepanjang tahun 2020.

(aln)