SEOUL - Pada 6 November 2020, Artist Company akhirnya merilis hasil tes COVID-19 yang dijalani aktris Park So Dam. Agensi tersebut memastikan bahwa hasil tes aktris 29 tahun tersebut negatif COVID-19.

“Hasil tes Park So Dam negatif. Namun dia akan tetap menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadwal kerjanya akan diputuskan setelah masa isolasi berakhir,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Minggu (6/12/2020).

Aktris Parasite itu menjalani tes pada Sabtu pagi (5/12/2020), setelah berinteraksi dengan salah satu staf Artist Company di gedung pertunjukan musikal Grandpa Henri and I, pada 3 Desember silam. Staf tersebut dinyatakan positif COVID-19, pada 4 Desember 2020.

Demi keselamatan dan kesehatan semua kru produksi dan penonton, The Park Company selaku rumah produksi pertunjukan Grandpa Henri and I memutuskan untuk menunda pertunjukan selama 14 hari hingga masa isolasi sang aktris berakhir.

“Kami meminta maaf kepada penonton yang harus melakukan pembelian kembali tiket dan perubahan jadwal pertunjukan,” ujar The Park Company dalam keterangan persnya.

Rumah produksi itu juga memastikan, belum ada kasus positif COVID-19 dalam produksi mereka sejauh ini. Perusahaan itu juga mengklaim, produksi dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

“Tim produksi Grandpa Henri and I akan bersiap dan menantikan hari di mana kami bisa kembali menyapa penonton dalam kondisi yang sehat,” ujar The Park Company pada akhir unggahannya.

Park So Dam berperan sebagai Constance dalam pertunjukan musikal Grandpa Henri and I. Pertunjukan itu dibintanginya bersama Yuri ‘SNSD’, Chae Soo Bin, Lee Soon Jae, dan Shin Goo.*

