SEOUL - Kabar terbaru dari SM Entertainment ini jadi berita kurang menyenangkan bagi semua penggemar NCT, NCTzen yang sudah menantikan peluncuran music video (MV) terbaru NCT, RESONANCE.

Pasalnya, lewat akun Twitter resmi NCT, SM Entertainment mengumumkan bahwa perilisan MV RESONANCE terpaksa harus ditunda karena ada masalah teknis sehingga membutuhkan waktu penyuntingan lebih lama.

“Halo ini SM Entertainment, perilisan MV RESONANCE dari NCT 2020 yang awalnya dijadwalkan dirilis 4 Desember pukul 6 sore KST harus ditunda karena adanya faktor penambahan editing untuk peningkatan kualitas. Mohon maaf atas ketidaknyaman dari penundaan ini,” bunyi cuitan resmi SM yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Korea.

Mengutip Soompi, lewat lagu RESONANCE kali ini NCT melibatkan seluruh 23 personelnya. Lagu ini sendiri diketahui sebagai lagu pamungkas dari album full kedua NCT, RESONANCE Pt. 2.

RESONANCE diusung sebagai lagu yang mengombinasikan beberapa lagu yang terdapat di album kedua sekaligus. Make a Wish (Birthday Song), 90’s Love, Work It dan Raise the Roof.

Lewat lagu terbaru ini, NCTzen bisa menyaksikan ke-23 personel NCT sekaligus menampilkan lagu dan performa koreografi yang powerful dan enerjik khas NCT.

