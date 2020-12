SEOUL - Fans akan segera melihat aksi penampilan 23 personel NCT dengan lagu baru. Dilaporkan Allkpop, Rabu (2/12/2020), melalui berbagai platform akun sosial media resmi NCT dan akun channel Youtube resmi SMTOWN, SM Entertainment diketahui baru saja merilis teaser music video (MV) RESONANCE milik NCT.

Di video berdurasi hanya 19 detik tersebut, dengan latar belakang backdrop merah terlihat seluruh 23 personel NCT berdiri bersama membentuk formasi V dengan dipimpin oleh Mark yang menyebutkan narasi ‘No Matter What They Say’. MV lengkap RESONANCE dari NCT sendiri dijadwalkan siap dirilis pada 4 Desember 2020.

Mengutip Soompi, RESONANCE yang melibatkan seluruh 23 personel NCT lagu ini dirilis sebagai lagu final dari album full kedua NCT, RESONANCE Pt. 2.

RESONANCE akan hadir sebagai satu lagu yang mengkombinasikan beberapa lagu yang terdapat di album kedua tersebut, yakni Make a Wish (Birthday Song), 90’s Love, Work It dan Raise the Roof. Lewat lagu terbaru ini, NCTzen bisa menyaksikan ke-23 personel NCT sekaligus menampilkan lagu dan performa yang powerful dan enerjetik khas NCT.

