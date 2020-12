JAKARTA - Gracia Marcilia yang merupakan seorang model dan juga aktris, yang juga bermain dalam sinetron Kembalinya Raden Kian Santang yang tayang di MNCTV. Dalam sinetron Kembalinya Raden Kian Santang Gracia berperan sebagai Putri Gandasuli.

Ditengah kesibukan, Gracia menyempatkan diri untuk mengikuti salah satu program dari RCTI+, yang berjudul Live Chat Plus. Gracia menceritakan tentang perannya dalam sinetron Kembalinya Raden Kian Santang . “Disini aku jadi Putri Gandasuli yang disayembarakan kepada para pendekar yang jika memenangkan akan menjadi suaminya Putri Gandasuli’ ujar Gracia.

Baca Juga:

Pengalaman Mistis Rientammy di Lokasi Syuting, Lihat Anak Kecil sampai Kru Kesurupan

Berkat Ikatan Cinta, Masterchef Indonesia & Kembalinya Raden Kian Santang, 4 TV MNC MEDIA Kuasai 45% Pemirsa

Gracia mengungkapkan sempat mengalami kesulitan dalam Sinetron Kembalinya Raden Kian Santang terutama saat melakukan adegan fighting. Gracia mengaku selama ini dia lebih banyak berperan sebagai tokoh antagonis, dan saat menjadi tokoh protagonis di Kembalinya Raden Kian Santang dia harus beradaptasi.

Ketika ditanya tentang “Pas break syuting lebih baik tidur, ngopi, atau nongkrong sesama pemain?” kemudian Gracia menjawab “Aku lebih suka banget nongkrong sama pemain karena aku merasa asik banget. Terus udah gitu pemain-pemain disini semuanya kekeluargaan banget” Ujar Gracia.

Program Live Chat Plus dapat diakses melalui web atau aplikasi RCTI+ secara gratis. Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ menjelaskan “kami membuat Live Chat Plus sebagai program untuk artis menjadi lebih dekat dengan fans. Di Live Chat Plus, penonton dapat berinteraksi dengan artis dari berbagai macam sinetron seperti pemain sinetron Putri Untuk Pangeran, pemain Kembalinya Raden Kian Santang, bahkan sampai kontestan Masterchef Indonesia. Semua bisa disaksikan secara gratis dan no ribet tanpa perlu registrasi terlebih dahulu.”

Nonton terus Live Chat plus dan hanya ada di RCTI+ bisa disaksikan melalui link https://www.rctiplus.com/programs/568/live-chat-plus/episode/17888/gracia-live-chat-plus-sinetron. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menonton banyak konten seru lainnya melalui link https://www.rctiplus.com

Tentang RCTI+ :

RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis.

• Website: https://www.rctiplus.com/

• Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/

• Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus

• Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/

• Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in

• App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599

(aln)