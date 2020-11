LONDON - Dave Prowse, aktor di balik karakter penjahat bertopeng Darth Vader dalam trilogi Star Wars meninggal dunia di usia 85 tahun, pada 28 November 2020. Kabar duka tersebut diumumkan agennya, Thomas Bowington.

"Dengan rasa duka mendalam, kami mengumumkan bahwa Dave Prowse meninggal dunia di usia 85 tahun, pada Sabtu pagi (28/11/2020). Semoga kekuatan akan selalu bersamanya,” ujar Thomas Bowington dalam keterangannya seperti dikutip dari The Sun, pada Senin (30/11/2020).

Prowse terpilih sebagai Darth Vader karena perawakannya yang mengesankan dan posturnya setinggi hampir 2 meter. Sayang aksen Inggrisnya yang terlalu mendayu-dayu dianggap kurang mewakili karakter penjahat.

Akhirnya, suara karakter Darth Vader dalam Star Wars diisi oleh aktor James Earl Jones. Prowse berperan sebagai Darth Vader dalam film Star Wars (1977), The Empire Strikes Back (1980), dan Return of the Jedi (1983).

Sebelum memulai karier aktingnya, Dave Prowse merupakan atlet angkat besi. Dia lahir di Bristol, Inggris, pada 1935. Sebagai atlet, dia pernah menjuarai tiga kompetisi angkat besi di Inggris.*

