JAKARTA - Gading Marten terlibat dalam serial baru berjudul Selesai. film yang disutradarai penyanyi Tompi itu, Gading berkolaborasi bersama sederet aktris muda, diantaranya Ariel Tatum dan Anya Geraldine.

Cerita di balik layar penggarapan film tersebut kemudian dibagikan sang selebgram lewat media sosial. Dalam salah satu foto yang diunggahnya, dia terlihat berpose dengan rambut basah yang terurai menutupi sebagian wajahnya.

Pada foto lain, mantan kekasih Ovi Rangkuti itu terlihat memegang rambutnya di bawah pancuran air. Dalam keterangan unggahannya, sang selebgram membocorkan bahwa foto-foto itu dibidik oleh Gading Marten.

“Mandi. Buat next project series: SELESAI by @dr_tompi. Photo by @gadiiing,” ungkap selebgram 24 tahun tersebut dalam keterangan fotonya.

Melihat unggahan Anya Geraldine tersebut, Gading Marten yang mengetahui sang lawan main jarang mandi itu pun mulai menggodanya. “Aman berarti, 3 hari ke depan enggak (perlu) mandi,” katanya.

Baca juga: Anya Geraldine Pamer Isi Chat dengan Rizky Febian

Komentar Gading Marten itu kemudian ditanggapi oleh Anya Geraldine. “@gadiiing, sekarang aku sudah rajin mandi kali,” tuturnya. Foto tersebut rupanya membuat netizen khususnya kaum adam merasa iri. Pasalnya, ayah satu anak itu berhasil mengabadikan momen saat sang selebgram tengah mandi. “Ini sih Gading menang banyak. Beuh,” ujar pemilik akun Instagram @dhi****triyooo. Sementara akun @mulyak****a27 mengatakan, “Enak banget ya jadi Gading. Bisa mantengin Anya sedang mandi.”* Baca juga: Hot Gosip: Reza Bukan Bertobat hingga Polusi Akhlak ala Nikita Mirzani