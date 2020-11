SEOUL - BTS masih mendominasi tangga lagu lokal, Gaon Chart. Di kategori digital singles, Jungkook cs menempatkan tiga lagu mereka di daftar top 10 Gaon edisi 15-21 November 2020.

Melansir laman Gaon, Minggu (29/11/2020), BTS masih memimpin tangga lagu mingguan ini dengan Dynamite. Mereka mengumpulkan 29,881,997 poin selama seminggu terakhir.

Lagu ke-2 mereka yang ada di chart adalah hits terbarunya, Life Goes On yang debut di posisi 8 dengan 19,110,505. Sementara lagu ke-3 dengan nama BTS adalah versi baru Savage Love, single kolaborasi boyband Big Hit Entertainment itu dengan Jawsh685 dan Jason Derulo.

Sementara itu, Lee Seung Gi yang baru comeback ke industri musik sukses masuk ke daftar 10 besar. Lagu comebacknya, The Ordinary Man berhasil duduk di posisi 6 dengan 21,288,372.

Berikut adalah daftar top 10 Gaon chart kategori digital singles edisi 15-21 November 2020:

1. BTS - "Dynamite" - 29,881,997 Points

2. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 27,362,613 Points

3. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 26,128,722 Points

4. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 25,109,778 Points

5. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 22,164,491 Points

6. Lee Seung Gi - "The Ordinary Man" - 21,288,372 Points

7. Refund Sisters - "DON'T TOUCH ME" - 20,801,112 Points

8. BTS - "Life Goes On" - 19,110,505 Points

9. MAMAMOO - "Dingga" - 18,885,745 Points

10. BTS, Jawsh685, Jason Derulo - "Savage Love (Laxed Siren Beat BTS Remix)" - 17,495,603 Points

(LID)