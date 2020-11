SEOUL - Tak ada perubahan penghuni dari posisi teratas Gaon Chart kategori digital singles edisi 8-15 November 2020. BTS masih menjadi raja lewat lagu Dynamite, dengan 31,699,507 poin.

Perubahan baru ada di peringkat setelahnya. Runner-up pekan lalu, BLACKPINK harus turun satu tangga ke peringkat 3 karena digeser Lim Chang Jung. BLACKPINK mengumpulkan 27,993,253 lewat Lovesick Girls, sementara Lim Chang Jung memperoleh 29,168,977 berkat Love Should Not Be Harsh On You.

Jang Bum Joon yang pekan lalu duduk di peringkat 6, berhasil merangsek ke posisi 5 besar dengan 24,562,412. Sementara Refund Sisters dan Sandeul masing-masing harus rela turun satu peringkat dari minggu lalu.

Baca Juga:

- Masih Meroket, BTS Tetap Puncaki Gaon Chart Berkat Dynamite

- Arya Saloka Akui Luluh dengan Karakter Amanda Manopo di Ikatan Cinta

Jannabi menjadi satu-satunya band yang ada di daftar top 10 pekan ini. Band rock Indie Korea ini menduduki peringkat 10 dengan 17,840,535 lewat A Thought On An Autumn Night.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 8-15 November 2020:

1. BTS - "Dynamite" - 31,699,507 Points

2. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 29,168,977 Points

3. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 27,993,253 Points

4. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 24,562,412 Points

5. Refund Sisters - "DON'T TOUCH ME" - 24,395,031 Points

6. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 23,655,162 Points

7. MAMAMOO - "Dingga" - 20,201,831 Points

8. TWICE - "I CAN'T STOP ME" - 18,372,999 Points

9. BTS, Jawsh685, Jason Derulo - "Savage Love (Laxed Siren Beat BTS Remix)" - 18,365,213 Points

10. Jannabi - "A Thought On An Autumn Night" - 17,840,535 Points

(LID)