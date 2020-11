SEOUL - Gelaran acara penghargaan Asia Artist Awards (AAA) 2020 bertabur bintang yang dihelat hari ini, Sabtu 28 November 2020 sayangnya tak berjalan mulus sesuai rencana karena mengalami kendala teknis.

Mengutip Naver, Sabtu (28/11/2020) acara yang seharusnya disiarkan langsung pada pukul 6 sore KST terpaksa ditunda selama satu jam dan baru bisa dimulai pukul 7 malam KST. Penundaan tersebut, dijelaskan karena server siaran langsung yang menyiarkaan AAA 2020, LiveX mendadak down karena terlalu banyak pengguna yang mengakses dalam waktu bersamaan.

Pihak penyelenggara sendiri sudah melayangkan permintaan maaf, dan mengatakan pihaknya akan melakukan refund kepada para pengguna layanan streaming yang sudah membayar.

“Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan akibat ketidakstabilan server karena lonjakan pengguna LiveX. Anda dapat menyaksikan AAA 2020, setelah membelinya di My Music Taste dan bagian yang sudah dibeli di LiveX akan di-refund,” bunyi keterangan pihak penyelenggara.

Digelar dengan durasi 4 jam 30 menit dari pukul 7 malam hingga 11:30 KST, AAA 2020 akan menghadirkan begitu banyak deretan selebriti ternama Korea Selatan. Mulai dari berbagai grup idol terkenal, Super Junior, NCT, GOT7, TWICE, MONSTA X, MAMAMOO, Stray Kids, hingga aktor dan aktris papan seperti Lee Joon Gi, Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Lee Jung Jae, Lee Joon Hyuk, Ahn Bo Hyun, Lee Joo Young, Kim Min Jae, Lee Sung Kyung, Ahn Hyo Seop, Kim Hye Yoon, Han So Hee, Kim Seon Ho, Jeon Mi Do, dan Lee Jae Wook,

