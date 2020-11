JAKARTA - Sosok Andhika Pratama yang populer sebagai host dan pembawa acara di beberapa program televisi, kini muncul di akun tiktok @officialgtvid bernyanyi bersama Inul Daratista. Mereka bergantian saling sahut menyanyikan lagu pamer bojo yang populer dibawakan oleh mendiang DIdi Kempot.

Aksi duet nyanyi mereka ternyata ada hubungannya dengan program talent search di GTV : The Next Didi Kempot, sebuah ajang pencarian bakat menyanyi lagu campur sari dan pop jawa. Andhika Pratama dan Inul Darartista dalam beberapa hari ke depan akan muncul bersama dalam program talent search tersebut, Andhika tetap dengan profesinya sebagai host, sedangkan Inul Daratista akan menjadi salah satu juri yang menyeleksi ribuan talenta muda berbakat yang datang dari seluruh Indonesia.

Inul Daratista bersama Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan siap berkolaborasi menjadi juri. Sedangkan Andhika Pratama akan memandu acara The Next Didi Kempot ditemani oleh Irfan Hakim dan Sintya Marisca yang dikenal dengan joget ambyar-nya.

Baca Juga:

- Termotivasi sang Maestro, Andmesh Kamaleng Dukung Ajang The Next Didi Kempot

- Anang Hermansyah dan Ashanty Beri Kado Sneakers Mewah untuk Atta Halilintar

Tiga Host yang bisa bikin rame, dan pilihan 5 juri dengan latar belakang yang unik serta pemilihan genre musik yang fokus pada jenis campursari yang sedang hits di kalangan millennials, talent search The Next Didi kempot akan menjadi tontonan yang sangat menarik.

Juri dengan jam terbang tinggi dalam menyeleksi talenta penyanyi di program talent search dikuasai oleh Diva Dangdut Inul Daratista. Denny Caknan yang mahir menciptakan lagu, Nur Bayan yang dikenal sebagai hits maker lagu pop jawa, Danang Pradana penyanyi yang genius dalam mengaransemen dan berimprovisasi pada sebuah lagu, serta Via Vallen sebagai Ratu Pop Koplo, pastinya punya kriteria yang berbeda dalam menetukan talenta yang terbaik.

Keragaman ini akan menjadi konflik yang pantas dinikmati sebagai tayangan hiburan yang lengkap. Ada sensasi drama audisi, ada talenta penyanyi yang merdu melantunkan lagu campursari, ada host yang siap memandu acara dengan komentar yang segar ditemani Si Ratu Ambyar! Penasaran?

Saksikan perjuangan para talenta muda penerus cita-cita sang legenda : The Next Didi Kempot, Mulai 2 Desember 2020, Setiap Rabu Jam 7 Malam di GTV. Program The Next Didi Kempot juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(LID)