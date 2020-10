JAKARTA - Didi Kempot menjadi salah satu pioner yang mempopulerkan musik campursari di kalangan milenial. Gaungnya bahkan tak hanya di dalam negeri, namun juga membahana hingga mancanegara.

Andmesh Kamaleng bahkan menjadi salah satu penyanyi muda yang terinspirasi dengan karya-karya Didi Kempot. Dia mengaku, termotivasi untuk menggarap karya sebesar pelantun Pamer Bojo itu.

“Bagi saya, karya-karya Didi Kempot sangat luar biasa. Sebagai penyanyi daerah, dia menginspirasi saya untuk tetap mempertahankan identitas kedaerahan,” kata pelantun Cinta Luar Biasa tersebut seperti dikutip dari GTV, Sabtu (31/10/2020).

Andmesh Kamaleng menambahkan, dia juga berharap bisa dikenal sebagai penyanyi dengan lagu-lagu ballad bernuansa romantis. “Sebagai penyanyi dengan lagu-lagu bertema baper, saya termotivasi untuk menghasilkan karya sebesar beliau.”

Dengan semangat meneruskan cita-cita sang maestro, GTV kemudian menggelar sebuah ajang pencarian bakat bertajuk The Next Didi Kempot. Audisi dibuka sepanjang 13 Oktober hingga 9 November mendatang.

Ada dua jenis audisi The Next Didi Kempot yang bisa diikuti masyarakat. Pertama, audisi online lewat aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh lewat gawai. Masyarakat cukup melakukan registrasi aplikasi, login, dan mengunggah demo video bernyanyi pada pilihan audisi The Next Didi Kempot dalam menu HOT.

Kedua, audisi lewat radio bagi peserta di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Peserta audisi cukup membawa rekaman video bernyanyi dalam bentuk CD ke radio-radio rekanan GTV. Radio Mersi Tangerang, Radio Flamboyan Karawang, Radio Elshanda Indramayu, Radio Yes Cilacap, Radio Rasika FM Pekalongan, Radio Elisa Salatiga, Radio Swara Semarang, Radio Pesona Bara Yogyakarta, Radio Bahana Ngawi, dan Radio CJDW Boyolali adalah beberapa di antaranya. Ada pula Radio Rasi FM Magetan, Radio Tidar Sakti Malang, Radio R FM Mojokerto, Radio Warna Pasuruan, Radio Prosa Probolinggo, Radio Vis Banyuwangi, RDI Jakarta, Radio Bonansa Kediri, Radio Salma Klaten, Radio Ronggohadi Lamongan, Radio Dahlia Bandung, dan Radio Kota FM Surabaya. Pastikan Anda tidak melewatkan audisi The Next Didi Kempot, yang akan ditutup 9 November mendatang. Informasi lengkap kunjungi www.gtv.id/didikempot dan follow Instagram/Facebook : @officialgtvid.*