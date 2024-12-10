Andhika Pratama Ikhlaskan Kepergian Ibu Mertua: Umi Lepas dari Penderitaan

JAKARTA - Andhika Pratama dengan penuh keikhlasan mengantarkan kepergian ibu mertuanya, Nilla Rosita, ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah almarhumah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/12/2024) siang.

Suami dari Ussy Sulistiawaty ini bahkan ikut turun ke liang lahat untuk membantu proses pemakaman sang mertua. Usai prosesi pemakaman, Andhika menyampaikan ucapan terima kasih mewakili keluarga besar Ussy kepada semua pihak yang hadir.

"Saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih karena telah mengantarkan mama tercinta kami, Mama Nilla Rosita. Atas izin Allah, beliau telah mendahului kita dan meninggalkan kami, keluarga besarnya," ujar Andhika.

Dalam pernyataannya, Andhika juga menyebut bahwa kepergian ibu mertuanya membawa hikmah tersendiri. Menurutnya, almarhumah kini telah terbebas dari penderitaan sakit yang selama ini dideritanya.

"Tapi ada kegembiraan tersendiri karena Umi telah lepas dari penderitaan sakit yang selama ini dialaminya," tuturnya dengan haru.

Namun, Andhika tidak menjelaskan secara detail penyakit yang diderita oleh ibu dari Ussy Sulistiawaty tersebut.

Pemakaman Nilla Rosita di TPU Jeruk Purut juga dilakukan sesuai dengan permintaan terakhir almarhumah sebelum berpulang. Ia ingin dimakamkan satu liang dengan anaknya, yang juga merupakan adik dari Ussy.

"Kami keluarga besar berusaha mewujudkan keinginan beliau. Ada alasan tersendiri mengapa beliau dimakamkan di satu tempat dengan anaknya," jelas Andhika.