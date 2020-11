JAKARTA - Untuk pertama kalinya, BTS akhirnya berhasil masuk dalam nominasi Grammy Awards 2021, lewat lagu Dynamite. Mengutip Soompi, Rabu (25/11/2020), grup asuhan Big Hit Entertainment itu masuk dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance.

Pengumuman kategori itu disampaikan melalui Recording Academy, pada 25 November 2020 dini hari. Dalam kategori itu, RM cs harus bersaing dengan One Day (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy), Intentions (Justin Bieber ft. Quavo), Rain on Me (Lady Gaga, Ariana Grande), dan Exile (Taylor Swify ft. Bon Iver).

Tahun lalu, album ‘Love Yourself: Tear’ sempat masuk dalam kategori Best Recording Package. Namun kredit atas nominasi itu diberikan kepada art director yang menggarap visual album BTS tersebut.

Sehingga, ini merupakan nominasi perdana BTS menggunakan nama sendiri. Pencapaian tersebut juga sesuai dengan target para personelnya saat tampil di Grammy Awards 2020, pada 26 Januari silam.

Ekspresi kebahagiaan pun ditunjukkan para penggemar BTS yang kemudian melambungkan tagar 'Grammy Nominated BTS' di puncak Trending Topic Twitter, pada Rabu pagi (25/11/2020). "Mimpi kalian selanjutnya terwujud. Congrats sayang-sayangku. Enggak bisa berkata-kata lagi. Intinya, aku bangga banget sama kalian. #GrammyNominatedBTS," komentar seorang pengguna Twitter. "Bangga banget! Kalian akhirnya berhasil @BTS_twt. Usaha yang tidak akan mengkhianati hasil #GrammyNominatedBTS," imbuh lainnya. Grammy Awards 2021 akan dihelat pada 31 Januari mendatang dengan Trevor Noah sebagai host.*