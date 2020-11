LOS ANGELES - Para penyuka film komedi romantic klasik, 13 Going in 30 siap-siap menyambut kembali penampilan pasangan Mark Ruffalo dan Jennifer Garner di layar lebar. Keduanya akan segera reuni.

Baca Juga:

- Mark Ruffalo Hibur Chris Evans yang Tak Sengaja Unggah Foto Kelamin

- Daniel Kembali Lagi ke Idol, Boy William Bingung

Mengutip Just Jared, Selasa (24/11/2020), Mark Ruffalo baru saja diumumkan bergabung untuk membintangi film terbaru besutan Ryan Renolds, The Adam Project. Ikut membintangi The Adam Project, Mark akan berperan sebagai pasangan Jennifer Garner atau dengan kata lain, ayah dari tokoh karakter pilot yang dimainkan Ryan Renolds.

Reunian dengan Jennifer Garner di The Adam Project, menandai momen bersatunya mereka setelah 16 tahun berlalu, semenjak perilisan film 13 Going in 30.

The Adam Project yang akan ditayangkan di platform streaming film berbayar Netflix tersebut, dikatakan menyuguhkan plot cerita seorang pilot yang diperankan oleh Ryan. Ia menggunakan teknologi perjalanan waktu yang belum sempurna, untuk bersatu kembali dengan versi dirinya saat masih berusia 13 tahun, demi menemukan mendiang ayahnya, seorang ilmuwan jenius agar bisa memecahkan misteri demi menyelamatkan masa depan.

(LID)