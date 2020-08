JAKARTA - Mark Ruffalo adalah aktor yang dikagumi oleh banyak aktor lainnya. Tak hanya karena keahliannya berakting, tetapi juga kesuksesan film-film yang dibintanginya. Namun, siapa sangka sebenarnya dia sempat ingin berhenti dari dunia Hollywod.

Mark Ruffalo pernah mengalami momen tersebut. Kisah ini pun dibagikannya dalam wawancara dengan Variety. Semua berawal saat dirinya mempertanyakan apakah dirinya berada pada jalur yang benar.

“Saya sudah siap meninggalkan karir saya sebagai aktor dan ingin menjadi sutradara saja. Aku sudah meninggalkan timku, dan aku sudah tidak memiliki manager. Yang membuat saya kecewa adalah bisnis ini dan apa prioritasnya. Saya masih punya orang-orang baik, namun saya tidak menemukan sukacita di dalamnya,” jelas aktor yang berperan sebagai Hulk dalam The Avengers.

Pemikirannya pun berubah sejak dirinya ditawari untuk bermain film The Kids Are All Right. Ia memerankan Paul yang memberikan donasi sperma bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. Film drama komedi ini menjadi kesempatan bagi Ruffalo untuk tampil dengan karakter yang berbeda dari biasanya.

“Ini adalah peran yang berbeda bagiku, dan orang-orang mulai melihatku dengan cara yang berbeda,” cerita Ruffalo.

Perannya pada film ini membuatnya mendapat nominasi sebagai pemeran pendukung terbaik dalam perhelatan Academy Award (Piala Oscar). “Akhirnya hal ini pun datang. Aku mendapat nominasi Oscar dan aku mulai mendapat panggilan. Ini semacam memperbaharui karirku dan perasaanku tentang akting,” ungkap aktor 52 tahun ini. Tak lama setelah mendapat nominasi di Oscar, dia pun mendapatkan perannya pada film The Avengers. Tidak hanya dengan perannya dalam Avengers, Ia pun juga sukses dengan film-film lain seperti Foxcatcher dan Spotlight.

